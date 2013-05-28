В Украине будет открыто еще 5 перинатальных центров

В Украине до конца этого года будет открыто еще 5 перинатальных центров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, это предусмотрено планом мер по реализации в 2013 году Национального проекта «Новая жизнь» - новое качество охраны материнства и детства», который был утвержден сегодня, 27 мая, распоряжением Кабинета министров Украины.

Так, согласно плану до конца 2013 года будут открыты региональные перинатальные центры в Запорожье, Луганске, Тернополе, Черновцах и Киеве (второе заведение).

С начала года новейшие медицинские заведения уже заработали в Ривне и Хмельницком, напомнили в Госинвестпроекте.

Также в Волынской, Львовской, Херсонской и Черкасской областях утверждено проведение ремонтных работ и технического переоснащения помещений.

Подготовку к реализации нацпроекта «Новая жизнь» в течение этого года начнут в Винницкой, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Сумской и Севастопольской областях.

Как сообщалось, в рамках реализации Национального проекта «Новая жизнь» - новое качество охраны материнства и детства» перинатальные центры уже открыты в десяти областях Украины: Кировоградской, Киевской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Ривненской и АР Крым.