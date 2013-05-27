Минздрав закупил непригодные инкубаторы для младенцев

Министерство здравоохранения в 2011 году закупило 85 непригодных для использования транспортных инкубаторов для младенцев, таким образом причинив государству убытки на сумму около 53 млн. грн.

Об этом Генеральная прокуратура Украины сообщила в ответ на депутатское обращение заместителя председателя фракции «Батькивщина» Андрея Иванчука, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Как говорится в документе, в 2010 году компания VamedEngineering GMBH & CO KG поставила 85 транспортных инкубаторов для младенцев на общую сумму около 53 млн грн.

В течение июня-июля 2011 года проводились клинические испытания этого оборудования в Киевском городском роддоме №7. И хотя, как оказалось впоследствии вся партия инкубаторов была непригодна для использования, результаты испытаний были сфальсифицированы, говорится в сообщении.

На основании поддельных документов Государственная инспекция по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины в 2011 году зарегистрировала указанные 85 инкубаторов и внесла их в государственный реестр, таким образом причинив государству убытки на сумму около 53 млн. грн.

Как отмечают в «Батькивщине», в настоящее время ГПУ открыла уголовное производство по указанному факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Минздрава и Кабмина в ходе осуществления госзакупок медицинского оборудования. В настоящее время продолжается досудебное расследование.