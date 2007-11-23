Сало - суперполезно для организма человека

В последнее время многие диетологи рекомендуют отказаться от сала, ссылаясь на то, что из-за высокого содержания жиров оно способствует развитию атеросклероза. Однако в мире жиров все не так просто. Обходиться без них организм не может. Для того, чтобы решить, каким жирам отдать предпочтение, надо учитывать некоторые их свойства. Прежде всего – содержание в продукте жирных ненасыщенных кислот.

Свиное сало содержит арахидоновую кислоту, которая относится к ненасыщенным жирам и является одной из незаменимых жирных кислот. Она входит в состав клеточных мембран, является частью фермента сердечной мышцы, а также участвует и в холестерином обмене, что тоже не маловажно.

Следует заметить, что в сале есть и другие ценные незаменимые жирные кислоты. Причем по их содержанию (около 10 процентов) сало опережает сливочное масло. Именно поэтому биологическая активность сала в пять раз выше, чем у сливочного масла и говяжьего жира.

Что же касается насыщенных жиров, которых в сале немало, то опасаться нарушения холестеринового обмена нужно лишь в том случае, если вы этим продуктом злоупотребляете. Если потреблять сало в пределах разумного, то атеросклероза можно не опасаться. Особенно если есть его с салатом из сырых овощей, заправленных нерафинированным подсолнечным маслом и натуральным уксусом (яблочным или виноградным), который является сильным антиоксидантом.

Сало широко применяется в народной медицине, как наружное средство оно нередко оказывается более действенным, чем различные патентованные мази.

При болях в суставах на ночь их можно смазывать смальцем (топленым салом), сверху наложить бумагу для компрессов, укутать шерстяным шарфом и оставить компресс на всю ночь. Вместо смальца можно использовать старое свиное сало, перемолотое через мясорубку, в которое добавляется немного пчелиного меда.

При нарушении подвижности суставов после травмы 100 г свиного жира смешивают со столовой ложкой поваренной соли и втирают в область сустава. Затем на него накладывают согревающую повязку.

При мастите к месту воспаления прикладывают не свежее, а старое сало.

При мокнущей экземе 2 столовый ложки перетопленного несоленого свиного жира смешивают с 2 белками куриных яиц, 100 г паслена и литром сока из чистотела. Тщательно перемешав, смесь настаивают 2-3 дня, а затем смазывают ею больные места.

При зубной боли небольшой ломтик сала без кожи, очищенный от соли, прикладывают к больному зубу между десной и щекой на 15-20 минут. Зубная боль постепенно утихает.

При пяточной шпоре помогает мазь из несоленого свиного сала (100 г), сырого куриного яйца и уксусной эссенции (100 г). Посуду со смесью ставят в темное место до полного растворения сала и яйца, периодически помешивая. Перед лечебной процедурой пятку распаривают в горячей воде, после чего к больному месту прикладывают ватный тампон, пропитанный мазью. Для закрепления тампона можно надеть носок. Мазь накладывают на ночь, а утром ее остатки смывают теплой водой. Продолжительность лечения – 5 дней.