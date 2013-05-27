Что делать при аллергии на тополиный пух

Как предупредить аллергию, рекомендует столичный аллерголог Галина Вавелюк.

"Аллергию провоцирует не сам тополь, а пыльца других растений - сорняков, цветов, злаковых, которые оседают на тополиный пух и разносятся им, - говорит аллерголог. - У многих аллергия появляется уже во взрослом возрасте. Люди часто путают ее с простудой, покупают жаропонижающие средства, капли для носа. Самолечением лучше не заниматься. Те же лекарства от насморка могут только усугубить аллергию ".

По словам врача, аллергию следует лечить с первого дня, как проявились симптомы.

"В этом году одновременно зацвело много деревьев. Если раньше цветение тополя мы наблюдали в июне-июле, то в середине мая такое цветение всех застало врасплох. Пациенты жалуются, что из аптек исчезли таблетки от аллергии. Многие ежегодно готовятся к этому, поэтому в мае делают прививки. В этом году не повезло тем, кто отложил прививки на конец мая. Теперь аллергии не избежать ".

По наблюдению Галины Ивановны, аллергия чаще проявляеся у пациентов в возрасте 14-17, 28-35 лет и людей предпенсионного возраста.

"Пациенты в этом возрасте - школьники и люди предпенсионного возраста - чаще всего попадают в группу риска, - замечает аллерголог. - Даже если вы не находитесь в группе риска, должны насторожить такие симпиомы как слезы из глаз, насморк и боль в области горла".

В период цветения тополя врач советует дважды в день проводить влажную уборку в квартире, закрывать открытые окна москитной сеткой или марлей.

"Чаще промывайте носовые ходы, особенно после прогулки на улице, - рекомендует Вавелюк. - Не занимайтесь самолечением. Употребляйте только те лекарства, которые прописал врач. На период лечения следует отказаться от употребления цитрусовых, клубники и шоколада, которые сами по себе могут спровоцировать аллергию ".

gazeta.ua