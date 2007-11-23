Каждый украинец сможет помочь в преодолении эпидемии туберкулеза

В понедельник, 26 ноября, стартует совместная акция Корпоративного благотворительного фонда СКМ «Развитие Украины» и Национальной торговой сети «Амстор» в рамках национального проекта Фонда «Остановим туберкулёз в Украине».

Акция охватит 11 городов Украины: Донецк, Макеевка, Пролетарка, Петровка, Горловка, Мариуполь, Запорожье, Мелитополь, Северодонецк, Николаев и Кременчуг, и продлится один месяц, до 26 декабря 2007 года.

На кассах в торговых залах сети Амстор каждого из указанных городов будут установлены копилки для добровольных пожертвований. Вырученные деньги пойдут на улучшение социальных условий пребывания пациентов в противотуберкулёзных заведениях каждой из пяти представленных областей (Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Полтавской).

Каждому посетителю сети супермаркетов «Амстор» предоставляется возможность добровольно внести средства для борьбы с туберкулёзом и тем самым проявить свою сопричастность к разрешению данной проблемы. Каждый, кто не останется равнодушным, получит на кассе ёлочную игрушку в виде ромашки, символ борьбы с туберкулёзом, и сможет украсить ею новогоднюю ёлку в зале супермаркета.

В Донецке на открытии будет присутствовать Председатель наблюдательного совета группы «Амстор» Владимир Вагоровский, Директор Корпоративного благотворительного фонда «Развитие Украины» Анатолий Заболотный и Директор по внешним связям фонда Власта Шовковская.