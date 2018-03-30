Аборт - проклятие для всего рода

...Умирала женщина. Болезнь подкосила ее, когда она рассчитывала прожить еще лет тридцать. Что она увидела, покинув тело? Два мальчика стояли недалеко и смотрели ей в глаза. Не дай Бог кому-то встретить такой взгляд. Это были ее дети. Дети, которых не было. Дневник нерожденного ребенка

5 октября. Сегодня началась моя жизнь, хотя мои родители об этом пока еще не знают. Я девочка, у меня будут светлые волосы и голубые глаза. Все уже определенно, даже то, что я буду любить цветы.

19 октября. Кое-кто считает, что я еще не человек. Но я уже настоящий человек, так же как маленькая крошка хлеба - все же настоящий хлеб. Моя мама существует, и я тоже существую.

23 октября. Я уже умею открывать рот. Подумать только, через год я научусь смеяться, а затем говорить. Я знаю, что моим первым словом будет "мама".

25 октября. Сегодня начало биться мое сердце.

2 ноября. Я каждый день понемножку росту. Мои руки и ноги начинают набирать формы.

12 ноября. У меня формируются пальчики - смешно, какие они маленькие. Я смогу гладить ими мамины волосы.

20 ноября. Только сегодня врач сказал моей маме, что я живу здесь, под ее сердцем. Какая она, по-видимому, счастливая!

23 ноября. Мои мама и папа, по-видимому, думают, как меня назвать.

10 декабря. У меня растут волосы, они гладкие и блестящие, светлые и блестящие.

13 декабря. Я уже немножко вижу. Когда мама принесет меня в свет, он будет наполнен солнечным светом и цветами.

24 декабря. Интересно, слышит ли моя мама тихий стук моего сердца? Оно бьется так ровно. У тебя, мама, будет здоровая маленькая дочка!

28 декабря. Сегодня моя мама меня убила.

Во время аборта ребенок кричит и пытается убежать

Свыше десяти лет назад американский врач Бернард Натансон снял фильм "Немой крик". Это документальная видеозапись аборта 12-недельного малыша. В лоне матери, которая решилась на аборт, живого ребенка последовательно разрывают, четвертуют, раздавливают холодные стальные инструменты.

Сначала на экране появляется картинка. Вот голова ребенка, вот его тельце. Маленькая ручка тянется ко рту. На изображении можно увидеть не только рот, глаза, носик, но даже то, что головка заполнена мозгом. Возле самого низа экрана разместились маленькие ножки. Сердечко бьется ровно - 140 ударов в минуту. Время от времени ребеночек немножко изменяет свое положение. Все его движения спокойны: он чувствует уют и безопасность. Вдруг на экране появляется тень - это вакуум-кюретка (специальный инструмент, присоединенный через вакуумную трубку к электронасосу). Она медленно и неумолимо приближается к ребенку. Он уже чувствует опасность: пытается отодвинуться от инородного тела, в ее активных, но совсем беспомощных движениях появляется панический страх. Вакуум-кюретка нащупывает ребенка. Возбуждение и ужас ребенка достигают апогея. Его маленький рот раскрывается в немом крике. В последнем порыве отчаяния он беззащитно отодвигается в левую часть матки. Сердце бьется все быстрее и быстрее: 200 ударов в минуту. Плодный пузырь разрывают, утробные воды, которые были его уютным теплым миром, быстро исчезают. Кюретка безжалостным коршуном упивается в тельце ребенка и буквально отрывает его от крошечной головки. Теперь все... Через секунду врач вводит аборцант. Он крепко охватывает маленькую головку. Слабенькие косточки маленького черепа раздавливаются и расплющиваются в один миг. То, что несколько минут назад было головкой, удаляется. Теперь на экране видно лишь куски тканей и осколки - все, что осталось от крошечного и беспомощного человеческого существа. Описано выше - это так называемый аборт, который считается наиболее "гуманной" операцией подобного рода.

Этот фильм ужаснул мир. Однако, к сожалению, такое страшное явление, как убийство беззащитных существ в утробе, не исчезает.

В России лишь два процента женщин никогда не делало аборты. В Украине ежегодно из-за абортов не рождается около 300 тысяч детей. Вдумайтесь: 300 тысяч детей в отчаянии кричат немым криком о помиловании. И остаются неуслышанными. Эмбрион в утробе - это уникальный и неповторимый индивид "Это еще не человек. Лишь эмбрион, который ничего не чувствует". Такими мыслями оправдывают свой поступок женщины, которые отважились на аборт. Наука сегодня доказывает противоположное. Вот что пишет профессор кафедры эмбриологии биологического факультета МГУ Д.В.Попов. "Чем начинается человеческая жизнь? Вызревшая яйцеклетка, попадая в фоллиевую трубу и медленно опускаясь ею на протяжении нескольких дней в матку, встречается со сперматозоидом. Его ядро проникает внутрь, и после сложного движения внутри яйцеклетки ее ядро, которое содержит генетическую информацию, взятую матерью от своих родителей, и ядро сперматозоида, который содержит информацию, взятую отцом от своих родителей, сливаются в единственное и образуют ядро (зиготу) с двойным набором хромосом, которое содержит комбинированный генетический материал. С этого момента мы не только вправе говорить о том, что имеем дело с отдельным организмом, но просто обязаны не считать по-другому. Этот организм имеет уникальную, индивидуальную, присущую лишь ему одному на земном шаре генетику. По теории вероятности двух генетически одинаковых организмов быть не может.

Есть мнение, что эмбрион является частью тела матери. Это не так по многим причинам. Во-первых, генетически он отличающийся от матери. Во-вторых, плацента не врастает в стенку матки матери - существует плацентный барьер, который не дает возможности большинству заболеваний матери проникнуть через него, и заражение ребенка обычно случается лишь с момента родов. Кровь матери не может проникнуть внутрь эмбриона. По ее составу и группе, по генетике каждой клеточки своего тела эмбрион отличается от матери. Мать греет его, защищает, выводит углекислый газ, дает кислород и составные кирпичики, из которых будут состоять его белки. А вот составлять их в каждой своей клеточке он будет по собственной неповторимой генетической программе.

Есть ли искусственное прерывание беременности убийством? Да, хотя непосвященному человеку может казаться, что это крошечное существо, которое на начальной стадии своего развития меньше головки булавки, еще не живое, что оно не думает. Но что может измениться после, на протяжении его жизни? Очень немного. Может измениться рост, цвет кожи, масса мускулатуры. Но главнее всего - генетическая суть - останется неизменной".

Убивая ребенка, женщина убивает и себя Вместе с убийством ребенка происходит и убийство здоровья женщины. Скотт Соммервиль утверждает, что медики доказали связь абортов с раком молочной железы. Это заболевание распространяется очень быстро, что стало загадкой для ученых. Медицинские исследования показали, что причиной роста заболеваемости может быть аборт. Беременность женщины предопределяет гормональные изменения, которые, в свою очередь, изменяют структуру ее груди. Эстроген и другие гормоны наполняют организм матери. Под их влиянием грудные клетки мощно растут. Сеть молочных проливов начинает развиваться, чтобы потом превратиться в настоящие молочные железы. В это время клетки самые чувствительные к влиянию некоторых факторов, которые вызывают рак. Преждевременное прекращение беременности оставляет миллионы клеток груди приостановленными в развитии, в переходном состоянии. В таком виде они имеют чрезвычайно высокий риск превращения на раковые.

Последствия от прерывания беременности действительно серьезные. Организм женщины чувствует шок. Все органы и системы, которые настроились на развитие эмбриона, после его удаления чувствуют "растерянность". Наступает баланс гормональной, иммунной, почечно-печеночной функций, регуляции артериального давления, объема крови. Женщина становится раздраженной, ухудшается сон, повышается утомляемость. Это значит, что возникает "идеальное состояние" для развития инфекционных болезней и воспалительных процессов. Последствием воспаления придатков чаще всего становится непроходимость труб. Женщина не застрахована от внематочной беременности или бесплодности.

Кроме того, слепое выскребание слизевой матки во время медицинского аборта часто сопровождается микротравмами: появляются утонченные участки, которые недостаточно поставляются кровью, образуются рубцы. Все эти изменения нарушают нормальное питание зародыша во время следующей беременности. Отсюда изъяны развития, выкидыши или преждевременные роды.

В развитых странах женщины, которым делали аборт проходят курс психологической реабилитации. Потому что вещества, предназначенные для развития эмбриона, после этого все еще производятся организмом и пагубно влияют на нервную систему женщин. Развивается так называемый "синдром переживания аборта".

После смерти родители встречаются с душами убитых детей

Это короткое описание сугубо физических изменений в физическом теле женщины. Однако существуют еще духовные и энергетические. "Женщина, которая сделала выкидыш, является убийцей и даст ответ перед Богом, потому что зародыш в утробе является живым существом, которое находится на попечительстве у Господа», - писал апологет ІІ века Афинагогор. Святитель Иван Золотоуст называл женщин, которые делают аборт, хуже убийц.

Согласно со Святым Писанием, грех детоубийства считается хуже смертного. Поэтому, убивая нерожденного ребенкк, родители убивают себя. Поскольку нерожденный человек, как и взрослый, имеет бессмертную душу, и после смерти состоится встреча родителей с душами убитых ими детей.

Учение церкви сегодня полностью подтверждено современными физическими исследованиями. Об этом рассказывают российские ученые В. Ю. Тихоплав и Т. С. Тихоплав в своей книге "Физика веры", которая стала бестселлером. С помощью аппаратуры научные работники обнаружили, что во время убийства происходит энергоинформационный срыв: от человека отделяется фантом его генетического аппарата. Он повреждает генетический аппарат убийцы (мстит), влеча у него психосоматические расстройства. Если его не замучат болезни тела, то будет угрожать безумие и самоубийство. Оказывается, что убийца подвергает вырождению и своему роду. Его поврежденный генетический аппарат будет продуцировать себе подобных. Не менее страшное преступление за человекоубийство - аборт. Многие знают, что такое фантомная боль: ногу отрезали, но в плохое ненастье место продолжает болеть, как будто там все еще является больной конечностью. Оказывается, кое-что подобное происходит, когда убивают ребенка в утробе матери. Фантом убитого эмбриона остается в матке, как бы не его вычищали. Биологическая активность этого фантома такая большая, что он повреждает генетический аппарат женщины, а дальше и мужчины, который будет иметь с ней физическую близость. Хотя через сорок дней плотный каркас фантома распадается, этого времени достаточно, чтобы в матке образовалась волновая (энергетическая) рана, которая в отличие от телесной не заживает.

Если женщина опять зачнет и зародыш прикрепится к больному месту, то ее ребенок будет обречен на тяжелую болезнь и преждевременную смерть. Даже, если ей повезет и зародыш прикрепится к здоровому месту, все равно будет чувствовать разрушительное действие, только более слабое. "Фантом младенца постоянно будет жаловаться матери на свою несчастную судьбу, - говорит академик Горяев, - рассказывать о ней своим младшим братьям и сестрам, отцу или другим людям, которые его "посетят". Только свои речи он будет произносить языком генетических кодов, которые вызывают расстройства тела и души всех, кто их слышит". Последствия аборта значительно сильнее действия на физическое тело. Ведь плод - это вместилище для Духа, Душ, который опекает его, ожидая своего воплощения в физическом теле.

Дальше в книге "Физика веры" наводится удивительная история. Молодая беременная женщина расставалась с мужем. Представляя, какие трудности ожидают ее, отважилась на аборт. Перед операцией ей приснился сон: будто утром она уже собирается на операцию и заглядывает на минутку в свою комнату. В потоке солнечного света, который лился из окна, стояла тоненькая стройная девушка во всем белом. Хрупкая, почти прозрачная, она, молитвенно сложа руки на груди, смотрела на женщину. Из ее больших глаз текли слезы. И столько горя, отчаяния было на ее лице, что женщина, проснувшись, решила: "Не пойду". Родилась девочка, которую назвали Верой.

Минуло семнадцать лет. Верочка, собираясь на выпускной балл, красивая, хрупкая, вертелась возле зеркала. Мать заглянула в комнату и чуть ли не лишилась чувств: в потоке солнечного света, который лился из большого окна, стояла та хрупкая, тоненькая девушка вся в белом, но со счастливыми глазами. Ей стало плохо. Дочка заметила это, подбежала, посадила на стул, и мать рассказала все: "Дочка! Это же душа твоя приходила ко мне. Какое счастье, что я не потеряла ее". Минуло несколько лет. Верочка стала деловой женщиной, которая всегда и во всем придерживается высоконравственного принципа: "Если Господь дал мне возможность родиться, значит, что я должна сделать на Земле что-то такое, с чем было бы не стыдно прийти к Богу".