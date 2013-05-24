Толстые дети – жертвы привычек своих родителей

Только 1% детей имеет лишний вес, спровоцированный генетической или эндокринной патологией. Остальные случаи ожирения вызваны перееданием и малоподвижным образом жизни.

О том, как нормализовать вес ребенка, рассказала врач-педиатр 1 категории Татьяна Полищук, сообщает likar.info.

Полные дети чаще болеют и рискуют войти во взрослую жизнь с "букетом" хронических заболеваний. Наиболее интенсивно накопление жира происходит у малышей до 1 года, у детей в 5-7 лет, у подростков 12-17 лет. Чтобы нормализовать вес ребенка, родителям, прежде всего, следует изменить собственный образ жизни, подчеркивает врач.

"Ни в коем случае нельзя говорить ребенку, что он толстый. Объясните, что хорошим самочувствием мы обязаны продуктам, поэтому пища должна быть здоровой и полноценной. Попробуйте вместо сладостей покупать сухофрукты, употреблять больше свежих фруктов, овощей, зелени, свежей рыбы, натурального мяса. Избегайте покупки колбас, сосисок, майонеза, полуфабрикатов", – советует Полищук.

В рационе семьи, по словам специалиста, должны быть нежирные сорта мяса, рыба, яйца, молочные продукты. А вот употребление хлебобулочных изделий, макарон, пельменей, варенья лучше ограничить, исключить следует и манную крупу.

Нельзя принимать пищу перед телевизором и за чтением книг, так как, увлекшись, можно съесть гораздо больше. Следует запретить также чипсы, орешки, попкорн, шоколадно-вафельные батончики, а потребление фаст-фуда и газированных напитков ограничить.

Кроме того, Полищук советует не забывать о необходимости физкультуры. Желательно всей семьей больше времени проводить на свежем воздухе, ходить пешком, устраивать велосипедные прогулки, посещать бассейн. Тогда здоровый образ жизни станет привычкой и для взрослых, и для детей.

korzonews.info