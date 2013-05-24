Как правильно пользоваться контактными линзами
Трогайте линзы сухими руками...
Контактные линзы - вопрос довольно обширный и многогранный. Являясь прекрасной, а главное незаметной альтернативой очкам, они накладывают на свою обладательницу довольно много обязательств. Наверное, один из самых сложных вопросов пользования линзами - это правильно за ними ухаживать.
Проконсультировавшись с офтальмологами, мы проведем небольшой ликбез, посвященный уходу за линзами, а также правильному макияжу, если ты носишь линзы.
Итак, что НУЖНО делать в уходе за контактными линзами:
- Регулярно проходите осмотр у окулиста.
- Трогайте линзы только чисто вымытыми и сухими руками.
- Храните линзы только в специальном растворе и предназначенных для них контейнерах.
- Чтобы не перепутать правую и левую линзу, наносите их в одинаковой последовательности, либо же купите подписаные контейнеры ("правый" и "левый").
- Обязательно закрывайте глаза, если вы в линзах собираетесь наносить лак для волос или пользуетесь другим спреем.
- Строго придерживайтесь графика ношения линз, вовремя их меняйте.
- На всякий случай, носите с собой запасную пару линз.
Чего делать НЕЛЬЗЯ:
- Использовать просроченные линзы.
- Промывать линзы водопроводной водой.
- Носить грязную, пыльную или порванную линзу.
- Носить линзы, если ощутим дискомфорт в глазах.
- Спать, купаться или посещать сауну в линзах.
- Использовать глазные капли без консультации окулиста.
Правила макияжа глаз, когда вы носите линзы
1. Линзы необходимо надеть перед нанесением макияжа и снять - перед тем, как смывать его.
2. Используйте только гипоаллергенную косметику (такие бренды как Almay, Clinique и т.д.).
3. Используйте тени-крем, лучше всего - на водной основе. Если все же наносите "порошковые" тени, обязательно закрывайте глаза.
4. Никогда не подводите внутреннее веко.
5. Меняйте косметику для глаз раз в 3 месяца и не одалживайте ее подругам - она должна быть строго индивидуальной.