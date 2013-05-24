Как правильно пользоваться контактными линзами

Контактные линзы - вопрос довольно обширный и многогранный. Являясь прекрасной, а главное незаметной альтернативой очкам, они накладывают на свою обладательницу довольно много обязательств. Наверное, один из самых сложных вопросов пользования линзами - это правильно за ними ухаживать.

Проконсультировавшись с офтальмологами, мы проведем небольшой ликбез, посвященный уходу за линзами, а также правильному макияжу, если ты носишь линзы.

Итак, что НУЖНО делать в уходе за контактными линзами:

- Регулярно проходите осмотр у окулиста.

- Трогайте линзы только чисто вымытыми и сухими руками.

- Храните линзы только в специальном растворе и предназначенных для них контейнерах.

- Чтобы не перепутать правую и левую линзу, наносите их в одинаковой последовательности, либо же купите подписаные контейнеры ("правый" и "левый").

- Обязательно закрывайте глаза, если вы в линзах собираетесь наносить лак для волос или пользуетесь другим спреем.

- Строго придерживайтесь графика ношения линз, вовремя их меняйте.

- На всякий случай, носите с собой запасную пару линз.

Чего делать НЕЛЬЗЯ:

- Использовать просроченные линзы.

- Промывать линзы водопроводной водой.

- Носить грязную, пыльную или порванную линзу.

- Носить линзы, если ощутим дискомфорт в глазах.

- Спать, купаться или посещать сауну в линзах.

- Использовать глазные капли без консультации окулиста.

Правила макияжа глаз, когда вы носите линзы

1. Линзы необходимо надеть перед нанесением макияжа и снять - перед тем, как смывать его.

2. Используйте только гипоаллергенную косметику (такие бренды как Almay, Clinique и т.д.).

3. Используйте тени-крем, лучше всего - на водной основе. Если все же наносите "порошковые" тени, обязательно закрывайте глаза.

4. Никогда не подводите внутреннее веко.

5. Меняйте косметику для глаз раз в 3 месяца и не одалживайте ее подругам - она должна быть строго индивидуальной.

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