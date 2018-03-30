Как победить бессонницу

Сон крайне необходим организму, чтобы дать отдых нервной системе, снять усталость, получить заряд энергии, освободиться от груза жизненных пустяков. Недаром говорят, что утро вечера мудрее... Но что делать, когда крепкий ночной сон долго не приходит? Когда просыпаешься посреди ночи и засыпаешь на рассвете? С такой проблемой к врачам обращаются треть из тысячи пациентов (исследование американского Института Геллапа). Раньше официальная медицина видела спасение в таблетках, теперь все больше внимания уделяется естественным способам нормализации сна. Ведь расстройства сна по мере части вызваны не серьезными заболеваниями (когда боль не дает спать), а нарушением деятельности нервной системы и внутренних органов. И здесь среди факторов доминируют нервные стрессы, разные световые, звуковые температурные раздражители. Следовательно, это такие субъективные факторы, на которые человек может влиять. Психологи говорят, что сон - это естественный физиологичный феномен, одновременно это - правильное поведение. Людям, которые жалуются на некачественный сон, нужно внести коррективы в образ жизни, чтобы он был "правильным".

Успокойтесь и расслабьтесь

Расстройство сна чаще всего бывает в результате психического, умственного возбуждения. Поэтому следует избегать таких возбудителей, особенно во второй половине дня (за час до сна следует прекратить напряженную работу). Если же не удается, то вечером пытайтесь избавиться от их влияние (например, рассказать кому-то о стрессовой ситуации, которая произошла днем, и так частично лишиться эмоциональное напряжение). Хорошо помогает вечерняя прогулка в течение получаса. Не рекомендуют вечером засиживаться перед телевизором, смотреть фильмы ужасов, слушать ударные ритмы, играть в азартные, компьютерные игры.

Установите четкий распорядок сна

Нужно ложиться в одно и то же время (так же и вставать), как только наступает сонливость. Так организму дается четкая команда на отдых. Такой распорядок нужно соблюдать и в выходные дни.

Не превращайте свою кровать в рабочий кабинет: не беритесь доделывать какие-то дела, просматривать рабочие бумаги, руководить по телефону, в конечном итоге - есть. Вместо этого полезно послушать легкую успокоительную музыку или запись шума водопада, дождя. Нужно прогнать неприятные воспоминания, думать о хороших временах, событиях. Кое-кому помогает заснуть, когда он считает до тысячи, или рисует, мнимо на белой бумаге цифры.

Правильно обустройте место, где спите

Комнату следует обязательно проветривать, поддерживать в ней умеренную температуру (18-20°С). Стоит ограничить все световые, шумовые, раздражители (на крайний случай наложите повязку на глаза или заткните уши). Подберите обои любимого цвета. Откажитесь от перин, потому что спать на них - делать плохо для позвоночника. Если уже есть в нем нарушение, то на мягкой постели они будут углубляться и неприятные ощущения, боль будут мешать спать. Лучше всего спать на деревянной кровати и твердой подстилке в ночной одежде только из натуральных тканей.

Очень важно спать головой на север, так лучше всего организм приспосабливается к действию магнитного поля Земли.

Как пища влияет на сон

Не стоит переедать на ночь! Ужин должен быть за два-три часа до сна, преимущественно овощно-фруктовой. Английские ученые заметили, что когда люди выпивали в восемь часов вечера стакан теплого молока, они спокойнее спали и реже просыпались.

Лучшее средство от бессонницы - свежие овощи и фрукты, соки из них. Ведь крепкий сон длится тогда, когда в организме достаточно тех веществ, которые обеспечивают определенные биохимические процессы в мозге. Это витамины С, В3, В6. Чай, шоколад и другие продукты, которые содержат кофеин, употреблять не следует. Негативно действует на состояние нервной системы алкоголь, даже рюмочка за ужином или после него.

Старинные рецепты для улучшения засыпания: есть 4-5 раз в день по 50 граммов рассыпчатой гречишной каши; съесть луковицу за 20 минут до сна; выпить 0,5 стакана свежего сока капусты за 40-50 мин. до сна.

Советы Ванги: перед сном съедать по столовой ложке меда; спать на подушке, набитой хмелем или лесным сеном, или положить под голову березовый веник.

Рецепты "зеленой аптеки"

- 1 ст. л. зерен или хлопьев овса замочить вечером в воде, утром залить 2 ст. л. воды и долго варить. Пить как чай (овес особенно полезен в этом случае)

- 5-10 листочков мяты залить стаканом кипятка. Пить дважды в день как чай.

- 10-15 г травы мелиссы, залить стаканом кипятка, настоять 30 мин., пить по 1 ст. л. трижды в день;

- 1 ст. л. измельченных листьев салата залить стаканом кипятка, настоять 1-2 часа, выпить на протяжении дня, всю порцию или вечером;

- 1 ст. л. плодов (травы) укропа настоять 2 часа в 1,5 стакана кипятка. Это суточная доза.

- 20-30 капель настойки боярышника с водой принимать трижды в день до еды.

- 2 ч. л. измельченных корней валерианы, кипятить в стакане воды 0,5 часа, настоять 2 часа. Употреблять по 1 ст. л. 3-4 раза в день горячим, на ночь - 0,5 стакана.

- 1 с. л. плодов калины залить 1 стаканом кипятка, пить чай по 0,5 стакана дважды в день.

КСТАТИ. Есть легенда, что Наполеон возобновлял силы, поспав всего 4 часа после напряженной светской жизни или военных будней. Такую феноменальность он объяснял тем, что, отходя к сну, закрывал все ящички в своем мозге и мгновенно впадал в глубокий сон. Второй секрет энергичности видел в том, что после пробуждения быстро вставал, потому что лежание в постели после пробуждения ничего хорошего организму не дает.

Ольга Пащенко