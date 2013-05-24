В Беларуси планируют ввести биометрические паспорта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Госпогранкомитета Беларуси Александр Боечко.

«Весь мир использует биометрические паспорта, и в Беларуси планируется введение таких паспортов», - отметил Боечко.

При этом, он не конкретизировал, когда планируется введение в стране биометрического паспорта и станет ли такой паспорт обязательным для всех граждан Беларуси или его будут выдавать по желанию.