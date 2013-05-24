Завтра в Украине сохранится дождливая погода

Завтра на Левобережье, в южной части и в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные сливы (кроме западных областей), местами град.

На остальной территории ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, при грозах местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 21-26°.

В Киеве и области в субботу ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 11-16°, днем 21-26°, в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды составляла в Черном море 19-21°, в Азовском море 20-25°; в Днепре возле Киева 22°.