Ранние овощи очень опасны: как нейтрализовать нитраты

На украинских рынках уже появилась клубника, кабачки, морковь и другая огородная свежина, однако употреблять ее сейчас опасно.

В этих продуктах обнаружено большое количество нитратов, говорится в сюжете ТСН. Овощи проверили в лаборатории и заверили, что содержание нитратов в продукции превышает норму более чем в два раза. Такая продукция не допускается к реализации и возвращается владельцам. Эксперты говорят, что советуют покупателям спрашивать у продавцов экспертное заключение лаборатории, где указано, какие овощи были исследованы. Если там есть пометка о доброкачественности, то овощи и фрукты покупатель может смело употреблять в пищу.

Ранние овощи и фрукты экологи советуют употреблять с осторожностью. Некоторые овощи - свекла и капуста склонны собирать нитраты. Поэтому перед употреблением рекомендуют вырезать сердцевину у капусты и помидоров, а огурцы - чистить. Уменьшится химии в овощах, если их прежде, чем крошить в салат, 15 минут вымочить в воде.