В Украине за 3-5 лет обновят автопарк "скорой" – Богатырёва

В Украине в ближайшие 3-5 лет планируется обновить автопарк бригад экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва, общаясь с журналистами во время торжественного открытия пятого Украинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минздрава.

«Вопрос обеспечения бригад скорой помощи автотранспортом одинаково острый для всех регионов страны, поскольку автомобильный парк «скорой» не обновлялся десятилетиями. И только в последние годы на эту проблему обратили внимание и начали решать», – сказала Богатырёва.

«У нас есть план, согласно которому предусмотрено обновление автопарка «скорой помощи» в течение 3-5 лет», – отметила она.

По словам руководителя Минздрава Украины, в целом сегодня в стране работает 5,5 тыс. автомобилей экстренной медицинской помощи, но большая часть из них нуждается в замене, поскольку срок их эксплуатации закончился.

Также Богатырёва сообщила, что в этом году за средства госбюджета будет закуплено 1 тыс. машин. Также, по ее словам, машины будут покупаться и за счет местных бюджетов.

Министр при этом подчеркнула, что класс «скорых», приобретенных за счет госбюджета, будет отличаться от тех, которые закупят за средства местных бюджетов.

Отвечая на уточняющий вопрос, соблюдается ли сегодня в Украине норма – 1 «скорая» на 10 тыс. человек, Богатырёва отметила: «Эта норма сегодня есть, она действует, а наша задача - обеспечить современным транспортом согласно тем стандартам, которые Украина утвердила для себя. Если раньше покупался транспорт, и медик садился и ехал с сумочкой, то сегодня «скорая помощь» в соответствии с ГСТУ и стандартом обеспечена оборудованием».

Также министр подчеркнула, что на сегодняшний день разработана программа по переквалификации медперсонала, который будет задействован в работе бригад скорой помощи. «Правительством принято решение о повышении социального статуса медиков, которые работают на «скорой помощи», и им будет повышена зарплата. Это повышение выше сегодняшнего уровня на 40%, плюс ежегодная материальная помощь на оздоровление семей», - заявила она и отметила, что при этом местные стимулы для работников «скорой помощи» никто не запрещал, и у местных советов есть возможность выделять средства для материального стимулирования медиков.