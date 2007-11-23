Эфирные масла для проблемной кожи

Для лечения угрей лучше всего использовать масла можжевельника обыкновенного, сосны, кедра, бергамота, каяпута, лаванды, герани, ромашки, гвоздики, эвкалипта, ладана. Их можно неразведенными наносить стеклянной палочкой на участки воспаления. Полезно принимать паровые ванночки с добавлением 3-5 капель одного эфирного масла или смеси. Например, в случае угревых высыпаний 1 раз в неделю на протяжении 4-6 недель стоит делать ванночки из таких смесей: лавандового и каяпутового масла - по 2 капли, кедровой и гераниевой - по 1 капле на 2 л кипятка (длительность процедуры 7-10 мин). После процедуры ополосните кожу обогащенным эфирным маслом водой комнатной температуры. Лучше использовать талый лед или кипяченую воду. На один стакан воды (36-40°С) добавить по 2 капли можжевелового и лавандового или по 1-2 капли лимонного и гераниевого масла. Ополаскивать лицо можно дважды в день - утром и вечером.

На пораженные участки кожи накладывают маски на основе масла зародышей пшеницы с добавлением на 10 г основы 2-3 капель каяпутового и кедрового или лавандового и гвоздичного эфирных масел. Длительность процедуры 10-15 мин, применять 2-3 раза в неделю.

Ароматические ванны также значительно улучшат состояние проблемной кожи. Перед добавлением в ванну с температурой воды 37-38°С эфирное масло (каяпута - 3-5 капли, лаванды - 5-6 капель, можжевельника - 3-4 капли и сосны - 3-4 капли) следует предварительно растворить в эмульгаторе (50 мл сыворотки или молока) или прибавить к меду или растворенной морской соли (2 ст. ложки на 0,5 стаканы воды). Ванну принимать на протяжении 15-20 мин 2-3 раза в неделю.