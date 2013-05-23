Акимова о закрытии больниц в Украине

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова называет «ложью» заявления о том, что медицинская реформа имеет целью закрытие медзаведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время пресс-конференции в Хмельницком областном перинатальном центре.

Акимова заявляет, что медицинская реформа имеет целью не закрытие больниц, а упорядочение структуры услуг по предоставлению помощи населению страны.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, Акимова отметила, что не нужно слово “оптимизация” связывать с закрытием медзаведений. “Это полная ложь, которая отпугивает врачей и население и мешает двигаться вперед. Согласно Конституции Украины, закрытие медицинских заведений невозможно и не нужно. И вопрос реализации медицинской реформы заключается не в закрытии больниц, а в упорядочении структуры услуг по предоставлению помощи населению страны”, - разъяснила первый заместитель главы АП.

По ее мнению, если бы в Украине власть не дала бы старт медицинской реформе, “такие заведения как перинатальные центры вообще не появились бы”.

“Если мы не пойдем на модернизацию системы здравоохранения, то вместо современной больницы или амбулатории с высококлассными специалистами останется лишь вывеска: “Здесь можно лечиться”. Но за вывеской не будет ничего”, - отметила Акимова.

“Нам не нужна старая медицина в тех областях, которые десятилетиями прикрывают дыры и проблемы. Нам нужна новая медицина, которая включает современные стандарты и технологии с изменениями приоритетов в сторону первичного звена. А не просто содержание пустых больничных коек с безразличным медперсоналом”, - резюмировала Акимова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 мая, в Хмельницком торжественно открыли областной перинатальный центр, который стал десятым заведением подобного типа в Украине.

17 мая с.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о введении моратория на ликвидацию и реорганизацию заведений здравоохранения.

За соответствующее решение проголосовали 290 народных депутатов из 356, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект устанавливает мораторий на ликвидацию и реорганизацию заведений здравоохранения и сокращение работников этих заведений.

Его задачей является обеспечение соблюдения конституционного права граждан на здравоохранение независимо от их места проживания и предотвращение массовой ликвидации и реорганизации заведений здравоохранения.