Хирургическое вмешательство влияет на грудь

Все в ор­га­низ­ме вза­и­мос­вя­за­но.

Из­ме­не­ние по­ка­за­те­лей од­но­го гор­мо­на за­пус­ка­ет це­поч­ку свя­зей с дру­ги­ми гор­мо­на­ми, стре­мя­щих­ся к рав­но­ве­сию. Ро­ды так­же в кор­не ме­ня­ют гор­мо­наль­ный ба­ланс, но это ес­тест­вен­ный про­цесс, а все, что ес­тест­вен­но, не при­во­дит к па­то­ло­гии.

Абор­ты – это силь­ней­ший гор­мо­наль­ный стресс для ор­га­низ­ма, при­во­дя­щий к дис­ба­лан­су всех сис­тем ор­га­низ­ма.

Риск раз­ви­тия ра­ка пос­ле опе­ра­ций уве­ли­чи­ва­ет­ся в два ра­за.

Уши­бы и раз­ре­зы, на­при­мер пос­ле мас­ти­тов, край­не не­га­тив­но ска­зы­ва­ют­ся на мо­лоч­ной же­ле­зе. В этой свя­зи очень важ­но ин­фор­ми­ро­вать за­ра­нее ро­же­ниц о со­блю­де­нии опре­де­лен­ных пра­вил при вскарм­ли­ва­нии, что­бы пре­дуп­ре­дить ча­с­тые слу­чаи за­стоя мо­ло­ка из-за не­пра­виль­но­го сце­жи­ва­ния, при­во­дя­щие к мас­ти­там. Ка­ких-то све­де­ний об осо­бом вли­я­нии опе­ра­ций на фор­ми­ро­ва­ние кист нет.

Не за­бо­ле­ва­ния то­го или ино­го ор­га­на вли­я­ют на раз­ви­тие бо­лез­ней дру­гих ор­га­нов, а гор­мо­наль­ный дис­ба­ланс вли­я­ет на раз­ви­тие бо­лез­ней. В по­дав­ля­ю­щем боль­шинст­ве слу­ча­ев вза­и­мос­вя­зи меж­ду раз­лич­ны­ми кис­та­ми не су­щест­ву­ет.

Никто не от­сле­жи­ва­ет, что че­рез не­сколь­ко лет про­ис­хо­дит с те­ми па­ци­ент­ка­ми, ко­то­рые уве­ли­чи­ли се­бе грудь.

Однако луч­ше из­бе­гать все­го, что не­ес­тест­вен­но. Лю­бой раз­рез трав­ми­ру­ет со­су­ды, нер­в­ные окон­ча­ния, а зна­чит, ме­ня­ет­ся кро­во­с­наб­же­ние, пи­та­ние, им­план­ти­ро­ван­ный про­тез тем или иным пу­тем ока­зы­ва­ет дав­ле­ние на окру­жа­ю­щие тка­ни, что, ко­неч­но, не­же­ла­тель­но.

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