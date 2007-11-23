От каких болезней лечат драгоценные камни

Как среди многообразия растительного мира человек выделяет лекарственные растения, так и среди драгоценных камней были обнаружены лидеры в лечении разных болезней.

БИРЮЗА

Бирюза является прекрасным диагностом. Если больной человек носит перстень или кулон с бирюзой она изменяет цвет, после улучшения состояния здоровья приобретает нормальный вид. Камень снимает отрицательное влияние, улучшает зрение. Налаживает работу эндокринной и нервной систем, исцеляет кости и позвоночник, кожные заболевания, лечит бессонницу и заболевания мочеполовой системы. Для лечения лучше всего носить ожерелье.

ГЕМАТИТ

Сильное средство, которое очищает кровь, он возобновляет красные кровяные тельца, помогает работать костному мозгу, нормализует давление. Камень также хорошо помогает от импотенции, способствует увеличению молока у кормящих матерей, лечит мочеполовую систему, желудочный тракт.

ГРАНАТ

Этот камень лечит сердце, повышает регенерацию организма, убивает вирусы, прекрасно лечит заболевания, связанные с лимфатической системой. Гранат снимает почечные боли, регулирует давление, активизирует иммунную систему.

ЖЕМЧУГ

Чтобы проверить, настоящая ли жемчужина, следует бросить ее на стекло. Настоящая - подпрыгнет несколько раз, поскольку имеет большую упругость. Наилучшие лечебные свойства имеют обычно, морские жемчуга, хотя речные и искусственно выращенные также не уступают им своими качествами.

Благодаря своим лечебным свойствам жемчуг входит в состав многих лекарств. Они помогают в лечении кожных заболеваний и повреждений, лечат зубы, сердце, улучшают состав крови. Вода, настоянная на жемчуге допомагает в случае заболеваний эндокринной, солевой и обменной систем организма, женских болезней. Жемчужная вода - прекрасная для заваривания лекарственных трав и запивания других препаратов. Жемчуг - индикатор здоровья. Больной организм быстро их разрушает.

ИЗУМРУД

Изумруд лучше всего носить на мизинце правой руки. К камню нужно привыкнуть: он изменяет цвет и может быть прекрасным предсказателем, но не только относительно здоровья. Если им владеет жестокий человек или он планирует что-то плохое, изумруд может даже расколоться. Камень улучшает зрение, полезно для сердечной мышцы, омолаживает и способствует долголетию.