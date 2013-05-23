Как восстановиться после перелома

Больше всего переломов происходит зимой, но по словам травматолога из поликлиники № 2 Подольского района Киева Дмитрия Савченко, в травмпункт много обращаются и в теплую погоду. Врач дает советы и предостережения, как поправиться после такой травмы.

Также рассказывает несколько случаев из своей практики.

"Быстрее переломы зарастают у детей и молодежи до 20 лет. У людей пожилого возраста - вдвое, иногда и втрое дольше. Медленно после перелома выздоравливают также люди с нарушенным кровообращением. 57-летняя пациентка имела слишком высокий уровень холестерина в крови, в руках и ногах - суженные сосуды. Поэтому перелом плеча у нее срастался полгода вместо 1,5 месяца ".

Для заживления перелома советует пациентам есть больше продуктов с кальцием - фисташек, кунжутного семени, адыгейского сыра или брынзы. Советует смолоть и добавлять в пищу по четверти ложки богатых кальцием маковых зерен. А больше всего минерала в кунжутных семечках. Его можно съедать по чайной ложке за полчаса до еды раз в день. Запрещает пить сладкие газированные напитки. Они вымывают кальций из костей.

"Каждые два дня нужно есть нежирное мясо. Оно помогает костям зажить. Несколько дней назад пациентка с переломом пальца руки. Рассказывала, что сестра ей придает в пищу желатин. Но я вместо этого посоветовал есть курицу и мясо морской рыбы. Ведь белков в желатине не больше, чем в небольшом куске мяса. К тому же, мясо - свежий продукт, а желатин - переработанный. Из рыбы наиболее полезны сардина, лосось ".

"Не спешите радоваться, если сделали снимок места перелома, а врач сказал, что на пораженном месте образуется костная мозоль. Она может появляться в двух частях сломанной кости отдельно. Главное, чтобы кости касались друг друга. Тогда они будут срастаться с первого дня. Этого может не случиться, если между сломанной костью оказались мышцы. Тогда врач подозревает интерпозицию мягких тканей. На рентген-снимке ее не видно. Будет заметной только или во время операции, или если больной не будет поправляться слишком долго ".

Иногда при переломах нужно делать операцию - между сломанными частями кости ставить пластину, чтобы те быстрее срастались.

"При операции перелома на ноге иногда можно обойтись местным наркозом. Но если сломалась, скажем, верхняя часть руки, для внедрения пластины наркоз понадобится только общий. В таком случае часто отказываю от операции стариков. Для них опасна не операция, а наркоз. От него может остановиться сердце. Поэтому лучше сохранить жизнь, чем любыми способами стремиться к полноценной подвижности конечности ".

gazeta.ua