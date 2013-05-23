Погодные условия в Украине осложнятся

Завтра в Украине в связи с перемещением активного циклона ожидается осложнение погодных условий: грозовые дожди, местами ливни и град, в западной части - сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, в восточных областях ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь; ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в южной части, центральных, а днем и в восточных областях местами 25 м/с.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 14-19°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 20-25°, на юге и востоке до 28°.

В Киевской области и Киева завтра также пройдут грозовые дожди, местами ливни. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, во время гроз шквалы 15-20 м/с. Температура в области ночью 12-17°, днем 20-25°, в столице ночью 14-16°, днем 20-22°.

23 мая температура воды в Черном море была 19-21° (возле Одессы, Ялты и Феодосии 13-16°), в Азовском море 21-24°; в Днепре возле Киева 23°.