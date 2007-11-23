ВОЗ: Неправильный образ жизни погубит миллионы людей

Причиной смерти более трети миллиарда людей в ближайшие 10 лет может стать неправильный образ жизни. Таковы печальные прогнозы экспертов Всемирной организации здравоохранения, сделанные в результате проведенного анализа заболеваемости и смертности населения мира в последние годы.

Болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, легочные и онкологические заболевания - вот неполный перечень болезней, которые, поскольку не передаются от человека к человеку контактным путем, не должны грозить населению планеты пандемиями. На практике все получается наоборот, констатируют врачи организации. И все потому, что "инициатором" развития перечисленных болезней становится образ жизни людей.

Не последнее место в перечне причин смерти от "непередающихся" заболеваний занимает и недостаток лекарств в беднейших странах.

ICTV