Давний тибетский рецепт очистительного сбора

С тибетской медицины дошел до нас рецепт "очистительного сбора". Он полезен людям любого возраста, способствует нормализации обмена веществ, выводя лишний холестерин, способствуя растворению камней в мочевых путях, желчевыводящей системе. Рекомендуют сбор в случае атеросклероза, остеохондроза, сахарного диабета.

Следует взять по 100 г цветков ромашки лечебной, травы зверобоя обычного, цветков цмина песчаного, почек березы, листьев земляники лесной. Все компоненты измельчить, тщательно перемешать. Взять 2 столовых ложки сбора и залить его двумя стаканами кипятка. Настоять 12 часов, процедить. Принимать по полстакана два раза в день за 20 минут до еды при болезнях сердечно-сосудистой системе. В случае ожирения, отложения солей, атеросклероза принимают по стакану утром вместо завтрака, добавив в настой чайную ложку меда или 20-30 г кураги. Курс лечения - до месяца, потом делают двухнедельный перерыв и при необходимости курс повторяют.

Настой. Столовую ложку сухих цветков заливают стаканом кипятка и настаивают 15 минут. Пьют с медом.

Отвар. Столовую ложку цветков заливают 300 мл воды и кипятят 5-7 минут. Отстаивают, процеживают. Используют для промывания ран, ожогов.

Настойка. Сухие цветки заливают спиртом (40%) в соотношении 1:10 и настаивают неделю в темном месте. Процеживают и принимают по 20-30 капель 3 разы в день после еды.

Масло. Столовую ложку сухого измельченного сырья заливают стаканом горячего подсолнечного масла и настаивают сутки в теплом месте. Используют внешне.