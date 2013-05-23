В Киеве стартовал Чемпионат бригад экстренной медпомощи

В столице состоялось торжественное открытие V Украинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи с международным участием.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в торжествах приняли участие министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева и председатель КГГА Александр Попов.

«С началом V Украинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи в столице начинаются общегородские мероприятия празднования Дня Киева. История нашей столицы тесно связана с развитием медицинской отрасли и, в частности, с ее работниками. Поэтому хочу поблагодарить медиков, которые ежедневно вкладывают свои знания, силы и профессионализм, спасая жизнь людей, и пожелать всем участникам интересных соревнований и побед», – отметил в приветственном слове Попов.

После завершения торжеств колонна «скорых» двинулась по Крещатику к месту проведения соревнований – ГП «Санаторный комплекс «Пуща-Озерная» ГУД.

В V Украинском чемпионате бригад экстренной (скорой) медицинской помощи будут принимать участие 37 команд: 28 – представители украинских государственных заведений системы экстренной медицинской помощи, 3 команды частных медзаведений и 4 иностранных команды из Польши и Литвы. В составе каждой команды: врач, 2 фельдшера или медицинские сестры и водитель. К участию также допускаются фельдшерские команды в составе: 2 фельдшера или медицинские сестры, водитель.