Женщины переживают стресс дольше, чем мужчины

Женщины гораздо эмоциональнее мужчин, это прекрасно известно, однако американские исследователи подвели под данное положение серьезную научную базу. Кстати, в ходе исследования также выяснилось, что и стресс мы переживаем дольше по сравнению с мужчинами.

Мужчины и женщины отличаются по реакции нервной системы на психологическое напряжение, обнаружили исследователи медицинской школы университета штата Пенсильвания в результате магниторезонансного сканирования мозга 32 добровольцев. Как показали результаты тестирований, у мужчин и женщин при этом активизируются разные части мозга.

По статистике женщины имеют норму психических расстройств, депрессии и синдрома повышенного беспокойства в два раза выше, чем мужчины.

Как показало обследование здоровых мужчин и женщин, у женщин в стрессовой ситуации активируется лимбическая система мозга, контролирующая в том числе и эмоции; кроме того, по завершении стрессовой ситуации нормальная деятельность мозга женщины восстанавливается дольше, чем у мужчин, передает kleo.

По мнению ученых, такие различия могут быть эволюционно обусловленными. Мужчины с древности были свободны дать отпор раздражителю или попытаться скрыться от него. В то же время женщины больше заботятся о потомстве, поэтому вынуждены мириться со стрессом.

По словам неврологов, женщины хуже справляются со стрессовыми ситуациями, тогда как мужчины способны в трудных условиях сохранять спокойствие и настраиваться на решение проблемы. Эти реакции связаны с гормональной системой, производящей кортизол в организме – главное вещество, ответственное за напряжение.

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