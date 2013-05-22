На лечение украинцев за рубежом выделено 38 млн грн

Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект закона «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (об увеличении расходов на лечение граждан Украины за рубежом).

Как передает корреспондент УНИАН, в целом за поддержку законопроекта внефракционного народного депутата Владимира Литвина проголосовали 318 народных депутатов из 375, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект был разработан с целью принятия мер по урегулированию критической ситуации по лечению онкобольных детей и взрослых за рубежом.

Отмечается, что в государственном бюджете Украины на 2013 год на лечение граждан за рубежом предусмотрено 13990,9 млн. грн при общей потребности 52 млн. грн.

Законом предусмотрено выделение дополнительных средств в сумме 38 млн. грн на лечение граждан Украины за рубежом.