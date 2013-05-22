Родители, у которых родилась тройня, получат помощь

На пленарном заседании 22 мая 2013 года депутаты Киевсовета поддержали проект решения «О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 17.02.2011 №19/5406 «Об утверждении городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам» на 2011-2015 годы» и финансирование ее мероприятий в 2013 году».

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега отметила, что цель этого проекта решения - повышение социальной защиты малообеспеченных слоев населения города Киева.

В частности, она отметила, что в программе «Забота. Навстречу киевлянам» на 2011-2015 годы» внесены изменения, согласно которым по предоставлению Департамента здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) материальная помощь будет оказываться лицам, зарегистрированным в городе Киеве, у которых родилось трое и больше детей.

«По информации Департамента здравоохранения, количество таких семей в последнее время увеличилось. На уровне города разрабатывается комплекс мероприятий по поддержке многодетных семей. Предоставление одноразовой материальной помощи - это лишь первый шаг на этом пути», - отметила Герега.

На 2013 год на финансирование данной инициативы в бюджете запланировано 31 тыс. грн.

Также по этому решению бесплатный проезд в городском транспорте получат сурдопереводчики.

«Речь идет о работниках социальных служб, которые сопровождают инвалидов. Не имея возможности за собственные средства оплатить проезд, они были вынуждены отказывать в сопровождении в общественном транспорте людям с недостатками слуха. Соответствующими изменениями мы включаем их в категорию граждан, имеющих право на бесплатный проезд», - объяснила Герега.

За принятие этого решения проголосовали 63 с 98 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.