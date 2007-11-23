Щепотин: Украинцы будут чаще болеть раком, но реже умирать

В 2008 году Министерство здравоохранения прогнозирует увеличение количества онкологических заболеваний на 3,5%, или на 5,6 тысяч до 165,6 тысяч случаев по сравнению с прогнозируемыми показателями 2007 года.

«В среднем идет прирост порядка 3,5%», - сообщил главный онколог Украины Игорь Щепотин.

Ежегодно в Украине регистрируется около 160 тысяч новых случаев онкозаболеваний. Щепотин также отметил, что на данный момент в Украине наблюдается снижение смертности от рака.

Щепотин подчеркнул, что снижение смертности происходит при фактически отсутствии увеличения финансирования нужд онкологии в Украине, но благодаря улучшению работы СМИ по освещению проблемы лечения и выявления онкозаболеваний.

В 2005 году в Украине было зафиксировано на 1,33%, или на 4,3 до 327,9 больше случаев заболеваний раком на 100 тысяч населения по сравнению с 2004 годом.

По расчетам специалистов, до 2020 количество, впервые заболевших раком в Украине впервые может вырасти до 200 тысяч человек в год.

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