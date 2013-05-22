Завтра в Украине - облачная с прояснениями погода

Завтра, 23 мая, в Украине удержится облачная с прояснениями погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, в отдельных районах град, порывы ветра и шквалы 15-22 м/с, днем местами 25 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 15-21°.

На остальной территории пройдут кратковременные дожди, грозы, только в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму без осадков.

Ветер в течение суток будет преобладать юго-западный, южный, 5-10 м/с, во время гроз отдельные шквалы, на юге местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 12-18°, днем 23-28°, на юге и востоке 26-31°.

В Киеве и области возможны кратковременные дожди, грозы. Температура на Киевщине ночью 12-17°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

22 мая температура воды составляла в Черном море 18-20° (возле Одессы 15°), в Азовском море 21-24°; в Днепре возле Киева 23°.