В Киеве открылась первая социальная квартира для матерей в кризисных жизненных ситуациях

Сегодня в Киеве открыта первая социальная квартира–центр для временного пребывания беременных женщин и молодых матерей с детьми раннего возраста, оказавшихся в кризисных жизненных ситуациях.

Как передает корреспондент УНИАН, социальная квартира была создана Украинским фондом общественного здоровья в сотрудничестве с представительством международной организации «Право на здоровье» и Киевским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи. Благотворительную помощь для приобретения и обустройства квартиры оказал Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». Постоянная помощь и поддержка оказывается бездомным девушкам благодаря совместному проекту Фонда Елены Пинчук «АнтиСПИД» и СПИД-фонда Элтона Джона, который работает в Киеве с 2010 года.

По словам директора Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолия Заболотного, создания подобных Социальных квартир является одной из самых эффективных технологий профилактики сиротства в Украине, поскольку предоставляет возможность женщинам получить квалифицированную помощь и остаться рядом со своим ребенком.

«Когда у молодой мамы возникают сложные жизненные ситуации и кажется, что единственный выход – оставить ребенка в роддоме, тогда подобные заведения, центры могут помочь. У разных женщин – разные проблемы. В чем-то схожие – это проблемы в семье, с жильем и пр. В 2012 году 32 женщины оставили новорожденных детей в роддомах Киева. В основном это женщины, которые сами воспитывались в интернатных заведениях, или которые не имеют навыков ухода за ребенком. Открывая сегодня уже вторую Социальную квартиру, Фонд официально начинает реализацию проекта «Технологии профилактики социального сиротства», - отметил Заболотный.

Он также рассказал, что фонд Ахметова реализует большую программы по профилактике сиротства в Донецке.

«Мы развиваем государственно-социальное партнерство с властью Донецка. Там уже год работает такой же центр. В 2012 году мы имели 44 случая отказа, 23 из них мы предотвратили – дети остались с мамами. Много это или мало? Мы считаем, это хорошие показатели – более 50. И не в каждом случае на предотвращение нужно работать. Есть ситуации с очень тяжелой алко- или наркозависимостью, психологические проблемы... Здесь существует угроза для ребенка, поэтому по такому пути идти нельзя. Так же мы выстраиваем наши отношения в Киеве. Я хочу поблагодарить горадминистрацию за это», - отметил Заболотный.

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Виктор Корж пообещал, что власть города будет помогать центру. «Это первый такой центр в Киеве. Здесь все максимально приближено к домашней обстановке. Мы хотим знать ваши проблемы. Будем у вас бывать, помогать и в дальнейшем развивать в городе это направление», - отметил Корж.

Он поблагодарил партнеров и инициаторов за помощь в создании центра, которые безвозмездно передают социальное заведение на баланс города.

«Мы благодарим фонд Рината Ахметова. Это не первый эпизод нашего сотрудничества. Это – системная работа, и направлений очень много. Благодарим и организацию «Право на здоровье», которая активно сотрудничает и с профильными министерствами, и с городской властью. В Украине необходимо преодолеть социальное сиротство. У нас 100 тысяч сирот и около половины из них имеют живых родителей. Это непростая проблема. Мы должны активно включаться в ее решение», - отметил Корж.

Менеджер социальной квартиры Ольга Осадчая сообщила, что в заведении беременные женщины и матери с малолетними детьми смогут находиться от трех месяцев до года, за это время социальные работники, психолог, юрист будут готовить их к дальнейшей самостоятельной жизни.

«Социальная квартира рассчитана на одновременное проживание шести мам с детьми. Здесь девушкам будут помогать оформить документы, получить социальные выплаты на ребенка, возобновить отношения со своими семьями, будут учить ухаживать за собой и за ребенком, вести хозяйство, будут оказывать психологическую и медицинскую помощь. Эта социальная технология давно работает в Великобритании и США, но в последнее время все шире внедряется в Восточной Европе и в России», - отметила Осадчая.

На сегодняшний день в квартире уже нашли приют три мамы с детьми – двое новорожденных мальчиков и девочка двух лет. Этим женщинам некуда вернуться после рождения ребенка, они не имеют поддержки родных, не имеют работы. Если женщины остаются в таком затруднении без внешней помощи, это значительно повышает риск отказа от детей или будущего лишения родительских прав.

*** По оценкам экспертов, приблизительно 100 тысяч украинских подростков и молодежи значительную часть времени проводят на улице – в крайне опасных условиях, где часто сталкиваются с насилием и дискриминацией. Приблизительно 30% уличной молодежи – девушки и молодые женщины, которые являются особенно чувствительны к насилию, ВИЧ, незапланированной и ранней беременности, отказу от новорожденного ребенка.

В апреле 2010 года в Киеве был создан Центр помощи девушкам и молодым женщинам в сложных жизненных обстоятельствах «Право на здоровье». Здесь оказывают комплексную помощь девушкам и молодым женщинам (в возрасте 14-24 года), которые живут или значительную часть времени проводят на улице и/или имеют ВИЧ-положительный статус. За три года более 1 000 девушек получили услуги в центре, из них 315 на протяжении длительного времени ночевали на улице, 15% – были ВИЧ-положительными, 23% – беременными, 31% – имели маленьких детей. Большинство не имеет образования, работы и необходимых жизненных навыков. Без посторонней поддержки, интенсивного социального сопровождения и возможности направления на временное круглосуточное проживание беременные девушки и молодые матери почти не имеют шансов улучшить собственную жизнь и жизнь своих детей, возобновить семейные отношения и получить стабильные условия проживания в будущем.

В Киеве достаточно высоки показатели отказов от новорожденных детей. Так, по информации из четырех роддомов г. Киева (еще три роддома информацию не предоставляют), в 2011 году было 76 сообщений о намерении отказа от новорожденных детей, из которых в 43 случаях матери отказались от детей в роддомах, 21 женщина, или каждая вторая из этих женщин, была не киевлянка.