Что лечат стволовыми клетками в Украине

Сейчас в Украине стволовыми клетками официально лечат только поджелудочную, проблемы с сосудами рук и ног и травмы, ожоги и обморожения. Об этом рассказал старший научный сотрудник Национального института хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова Руслан Салютин. Остальные болезни и нарушения лечат в рамках научного эксперимента.

"Препараты из стволовых клеток - это не панацея, а лишь один из новых методов биотехнологий, - говорит главный врач института клеточной терапии Юрий Гладких. - Любого пациента сначала пытаются вылечить классическими методами. Если они не приносят результата, применяют такие тяжелые "аргументы", как клеточные трансплантаты. Это очень дорогой, сложный и высокопрофессиональный метод. И когда мы видим в рекламе, что кто-то предлагает лечение стволовыми клетками в косметическом салоне, это абсурд и нонсенс".

Для их применения нужны условия и специалисты, говорит врач.

"Эти технологии могут адекватно применять люди, проработавшие много лет в этой области науки, имеют диссертации, научные труды и патенты. Человек, который обращается в клинику пластической хирургии с какой-то целью, имеет прежде всего знать, чем лечить, - говорит Салютин. - Вы уверены, что для красоты будут использовать стволовые клетки, а не плазму, обогащенную тромбоцитами? В плазме ничего плохого нет. Это просто другое ".

Кровь состоит из жидкой части - плазмы и клеток крови - эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

"Если концентрация тромбоцитов в плазме увеличивается почти в десять раз, то она приобретает биостимулирующие свойства. Образуются новые клетки из стволовых клеток, которые есть в коже. Одновременно растет сеть кровеносных сосудов и восстанавливается обмен веществ. Клетки начинают выделять повышенное количество коллагена и эластина. Это белки, которые обеспечивают упругость кожи".

gazeta.ua