Разработаны рекомендации для граждан, едущих за рубеж

Министерство иностранных дел разработало рекомендации с целью предотвращения попадания граждан Украины в затруднительные ситуации за рубежом, связанные с последствиями их вовлечения в противоправную деятельность на территории иностранных государств.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, Министерство иностранных дел настойчиво рекомендует гражданам Украины учитывать следующее:

выезд граждан Украины за границу должен осуществляться на законных основаниях в соответствии с запланированной целью поездки и согласно требованиям действующего законодательства Украины и страны назначения;

при планировании выезда за границу с целью трудоустройства, осуществления предпринимательской деятельности, в рамках выполнения внешнеэкономических контрактов, обеспечения международных перевозок и тому подобное, необходимо осознанно и ответственно относиться к выбору предлагаемой деятельности и порядка ее осуществления, реализовывая свое право на труд исключительно с использованием официальных механизмов и процедур. При этом следует избегать отношений с сомнительными лицами и посредническими структурами, которые, пользуясь неосведомленностью, уязвимым положением и вводя в заблуждение, могут иметь целью вовлечение лица в преступную деятельность (контрабанда, наемничество, незаконное предоставление услуг военного назначения и двойного использования, торговля людьми и тому подобное) с соответствующими правовыми последствиями.

Кроме этого, готовясь к заграничной поездке, гражданам следует выяснить возможные предостережения МИД относительно посещения той или иной страны.

Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация, когда, несмотря на рекомендации воздержаться от поездок в отдельные страны в связи со сложным положением безопасности и возможными угрозами их жизни и здоровью, возникающими в этой связи, а именно: неправомерные задержания, невозможность местной власти гарантировать безопасность и правопорядок, продолжающиеся конфликты и вооруженные столкновения, имеют место факты выезда наших граждан в кризисные регионы мира, в том числе с целью трудоустройства с использованием нелегальных каналов.

МИД призывает граждан Украины, которые находятся за рубежом, соблюдать законы страны пребывания, а также предпринимать соответствующие шаги (становиться на консульский учет, если срок пребывания будет превышать три месяца, или сообщать свои установочные и контактные данные в случае менее продолжительного путешествия заграничным дипломатическим и консульским учреждениям), направленные на создание предпосылок, необходимых для обеспечения возможности предоставления необходимой помощи в случае чрезвычайных обстоятельств.