Восстановлено электроснабжение 468 населенных пунктов
10:50, 22 мая 2013Страна
1
Были обесточены из-за ненастья
В Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях полностью восстановлено электроснабжение 468 населенных пунктов, обесточенных в ночь на 21 мая из-за ненастья.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, к восстановительным работам привлекались 790 человек и 235 единиц техники.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter