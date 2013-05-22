Молоко "заводит" мозг

При употреблении молочных продуктов улучшается память и речевой функции.Этот вывод сделан на основании анализа результатов данных исследования ученых из Университета Южной Австралии и Университета Мэна в США.

Учеными доказано, что при ежедневном употреблении молока и молочных продуктов наблюдается улучшение функционирования мозга - памяти, внимания, координации движений, психомоторики, речи, мышления.

Для подтверждения своих предположений, медиками проведен эксперимент, в котором принимали участие 900 волонтеров. Этих людей ученые разделили на две группы, рацион одной из которых постоянно включал молоко и молочные продукты.

Ученые выяснили, что испытуемыми, сидящими на диете без молока, были пройдены тесты на нейро-психические и эмоциональные реакции менее эффективно по сравнению людьми, которые регулярно употребляли молоко.

Специалистами предположено, что благотворное влияние молока на работу человеческого мозга осуществляется благодаря содержащимся в нем кальцию, молочным кислотам и молочным жирам.

Выяснилось, при ежедневном потреблении молока коровы повышается физическая активность пожилых людей.

Если представить, чтобы человеком выпивается в детстве стакан молока каждый день, то в пожилом возрасте человек будет более активным, степень риска проблем с опорно-двигательным аппаратом уменьшится до 25%.

Такой вывод сделан экспертами из Школы общественной и социальной медицины при Университете в Бристоле. Они заявляют о том, что нет зависимости от пола, веса, социального положения - в детстве молоко полезно всем

Учеными получены результаты, подтверждаемые предыдущими исследованиями, что является доказательством того, что при ежедневном потреблении молока коровы улучшается физическая активность пожилых людей и предотвращается развитие болезней сосудов и также сердца.