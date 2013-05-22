Принят закон о санаторно-курортном лечении инвалидов войны

Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект закона «О внесении изменений в статью 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (о первоочередном бесплатном обеспечении санаторно-курортным лечением инвалидов войны)».

Как передает корреспондент УНИАН, в целом законопроект поддержали 289 народных депутатов из 359, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предусматривается внести изменения в статью 13 закона „О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”, предусмотрев право инвалидам войны из числа лиц, принимавших непосредственное участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны и войны с Японией, на обеспечение санаторно-курортным лечением в первую очередь из числа внеочередников.

При этом порядок предоставления путевок, размер и порядок выплаты компенсации определяются Кабинетом министров Украины.

В то же время инвалиды войны обеспечиваются путевками соответственно органами социальной защиты населения, здравоохранения, Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по делам охраны государственной границы Украины и другими органами по месту нахождения на учете или по месту работы.

Кроме того, по желанию инвалидов вместо путевки на санаторно-курортное лечение они могут один раз в два года получать денежную компенсацию: инвалиды войны I-II групп - в размере средней стоимости путевки, инвалиды войны III группы – 75% средней стоимости путевки.

Денежная компенсация предоставляется независимо от наличия медицинского заключения о необходимости санаторно-курортного лечения или медицинских противопоказаний.