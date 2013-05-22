Президент поручил профинансировать Центр детской кардиологии

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову подготовить изменения в государственный бюджет на 2013 год о выделении средств на оснащение государственного учреждения «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С целью повышения доступности и качества высокоспециализированной медицинской помощи детям, предоставляемой государственным учреждением «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины», предусмотреть во время подготовки по итогам I квартала 2013 года предложения по внесению изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» расходы на оснащение государственного учреждения «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины» в соответствии с обоснованными потребностями», - сказано в поручении главы государства.

Также, согласно документу, профильные министерства с участием профессиональных ассоциаций медицинских работников должны разработать новые подходы к обеспечению и оценке качества высокоспециализированной медицинской помощи, а также к аттестации медицинских работников.

Кроме того, Президент поручил рассмотреть вопрос совершенствования механизма финансирования указанного учреждения, в частности, в части определения размера заработной платы медицинских работников в зависимости от интенсивности их работы и качества предоставления медицинской помощи.

Справка УНИН. Государственное учреждение «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины» создан 2 апреля 2003 года в соответствии с положениями Постановления Верховной Рады Украины от 6 марта 2003 года №631-ІV «О создании и оснащении в Украине центра кардиохирургии младенцев».

В штатном расписании Центра 2066 работников, из них 411 врачей В учреждении также работают 50 научных работников.

В двух корпусах Центра функционируют 250 коек (178 стационарных, 72 реанимационные), поликлиника, приемное отделение, 6 кардиохирургических операционных и 3 операционные для проведения кардиологических эндоваскулярных операций и процедур. Заведение имеет отделение радиологии, отделение реабилитации, лабораторное отделение, банк крови, научные отделения и кафедру детской кардиологии.