Страховая медицина будет внедряться в Украине постепенно

Внедрению в Украине страховой медицины должно предшествовать принятие соответствующего законодательства, отмечает Президент Украины Виктор Янукович.

«Впереди еще большая работа в законодательной сфере. Перейти спокойно, без большого негатива, но нам нужно постепенно переходить на страховую медицину», - сказал глава государства журналистам в Павлограде, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Комментируя ход реформы в сфере здравоохранения, Янукович отметил, что в Украине уже осуществлен ряд успешных шагов. В частности, уже построено 9 перинатальных центров, а в течение следующих двух лет будет завершено строительство таких центров по всей Украине.

По его словам, Днепропетровщина является одним из лучших регионов, где успешно реализуется медицинская реформа.