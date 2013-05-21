МОН просит выделить аутистов в отдельную категорию

Министр образования и науки Дмитрий Табачник обратился к министру здравоохранения Раисе Богатыревой с просьбой решить вопрос выделения детей с аутизмом в отдельную категорию для того, чтобы в дальнейшем разрабатывать систему обучения таких детей.

Об этом говорится в сообщении Международной общественной организации «Фонд помощи детям с синдромом аутизма «Ребенок с будущим», переданном УНИАН.

Отмечается, что обращение появилось в результате активной позиции общественных организаций и родителей детей с аутизмом: в апреле Фонд «Ребенок с будущим» и Ассоциация родителей детей с синдромом аутизма провели акцию под МОН с требованием предоставить аутистам возможность получать образование. Кроме того, этот вопрос рассматривался на заседаниях рабочей группы по решению проблем аутизма во главе с представителем президента Украины в Верховной Раде Юрием Мирошниченко.

«Очень приятно, что Министерство образования и науки нас услышало и предприняло первые шаги навстречу детям с аутизмом. Мы надеемся и на дальнейшее сотрудничество, ведь уверены - аутисты способны к учебе, если для этого им созданы необходимые условия», - считает директор Фонда «Ребенок с будущим» Лариса Рыбченко.

*** Аутизм - расстройство, которое возникает как следствие нарушения развития головного мозга и характеризуется выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения. Обычно родители замечают признаки аутизма на протяжении первых двух лет жизни ребенка. Аутизм проявляется, прежде всего, при задержке языкового или умственного развития и нежелании ребенка контактировать с окружающими. Распространенность расстройств аутического спектра составляет 6 на 1000 чел., причем у мальчиков подобные состояния наблюдаются приблизительно в 4 раза чаще, чем у девочек. Число людей, у которых обнаружен аутизм, резко возросло с 1980-х годов, частично в связи с изменением подходов к диагностике. Невзирая на то, что при раннем вмешательстве ребенку можно помочь в приобретении навыков самопомощи и общения, пока не известны методы, способные полностью вылечить от аутизма.

Международная общественная организация «Фонд помощи детям с синдромом аутизма «Ребенок с будущим» (www.cwf.com.ua) образован в 2009 году с целью консолидации родителей, в семьях которых растут дети с индивидуальными потребностями, предоставления социальной защиты им и другим членам их семей, а также содействия в организации мероприятий, направленных на предоставление помощи детям с индивидуальными потребностями. Школа-садик «Ребенок с будущим» – проект Фонда, который является единственным в Украине учебно-реабилитационным заведением полного дня для детей с особенностями развития.