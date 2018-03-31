Что такое подростковая булимия и что с ней делать

Рас­стройст­ва пи­ще­во­го по­ве­де­ния при­о­бре­та­ют в раз­ви­тых стра­нах мас­шта­бы на­сто­я­щей эпи­де­мии. По дан­ным ста­тис­ти­ки, жерт­ва­ми чрез­мер­но­го ап­пе­ти­та ста­ли толь­ко в США 4 000 000 мо­ло­дых лю­дей, ко­то­рые едят го­раз­до боль­ше нор­мы и об­ла­да­ют по­вы­шен­ным ве­сом. Од­на­ко бу­ли­мия – все же не си­но­ним ожи­ре­ния, хо­тя за­час­тую она дейст­ви­тель­но при­во­дит к на­бо­ру не од­но­го де­сят­ка лиш­них ки­ло­грам­мов. Это пси­хи­чес­кое рас­стройст­во, при ко­то­ром у боль­но­го пе­ри­о­ди­чес­ки воз­ни­ка­ет не­ес­тест­вен­ный, пря­мо-та­ки «вол­чий» ап­пе­тит, следст­ви­ем ко­то­ро­го ста­но­вят­ся пов­то­ря­ю­щи­е­ся пи­ще­вые «ку­те­жи».

При­сту­пы бе­ше­но­го ап­пе­ти­та мо­гут слу­чать­ся с под­рост­ком эпи­зо­ди­чес­ки в те­че­ние дня или на­сти­гать свою жерт­ву толь­ко ночью. Но в не­ко­то­рых слу­ча­ях лю­ди, стра­да­ю­щие бу­ли­ми­ей, едят по­сто­ян­но, бук­валь­но не за­кры­вая рта.

Во вре­мя этих «при­пад­ков об­жор­ст­ва» гаст­ро­но­ми­чес­ки­ми нар­ко­ма­на­ми за ко­рот­кое вре­мя по­гло­ща­ет­ся ог­ром­ное ко­ли­чест­во ка­ло­рий­ной пи­щи.

В та­кие ми­ну­ты они пол­ностью те­ря­ют кон­троль над со­бой и прос­то не от­да­ют се­бе от­че­та в том, сколь­ко съели, по­сколь­ку оста­но­вить­ся уже не мо­гут.

Пос­ле окон­ча­ния при­сту­па не­счаст­ные на­чи­на­ют ис­пы­ты­вать силь­ное отвра­ще­ние к се­бе и ог­ром­ное чувст­во ви­ны за свое по­ве­де­ние, к ко­то­ро­му при­со­еди­ня­ет­ся и па­ни­чес­кий страх по­пра­вить­ся.

По­это­му они вы­зы­ва­ют у се­бя рво­ту, при­ни­ма­ют ди­уре­ти­ки или сла­би­тель­ные, что­бы вы­вес­ти из сво­е­го ор­га­низ­ма од­нов­ре­мен­но обо­жа­е­мую и не­на­вист­ную еду. Из­бав­ле­ние от съеден­ной пи­щи лишь при­бли­жа­ет чувст­во го­ло­да и в даль­ней­шем по­вы­ша­ет ве­ро­ят­ность оче­ред­но­го «раз­гу­ла».

Со вре­ме­нем при­бе­гать к очи­ще­нию же­луд­ка при­хо­дит­ся все ча­ще и ча­ще. Имен­но по­это­му мно­гие боль­ные бу­ли­ми­ей за­час­тую не вы­гля­дят тол­с­ты­ми, а да­же на­обо­рот.

Су­дя по ста­тис­ти­ке, в ос­нов­ную груп­пу рис­ка по бу­ли­мии вхо­дят де­вуш­ки, на­чи­ная с 13 лет. Наи­выс­ший пик раз­ви­тия и кли­ни­чес­ких про­яв­ле­ний бо­лез­ни при­хо­дит­ся на 17–18 лет или 20–22 го­да. Это пси­хи­чес­кое за­бо­ле­ва­ние ис­то­ща­ет не толь­ко нер­в­ную сис­те­му, но и весь ор­га­низм в це­лом.

Осо­бен­но силь­но стра­да­ет же­лу­доч­но-ки­шеч­ный тракт. При по­гло­ще­нии чрез­мер­но­го ко­ли­чест­ва пи­щи стен­ки же­луд­ка чрез­мер­но рас­тя­ги­ва­ют­ся (вплоть до раз­ры­ва), а час­тая рво­та вы­зы­ва­ет обез­во­жи­ва­ние и раз­дра­же­ние пи­ще­во­да. Кро­ме то­го, кис­ло­той из же­луд­ка по­вреж­да­ет­ся эмаль зу­бов.

Край­няя сте­пень бу­ли­мии мо­жет вы­зы­вать ост­рую сер­деч­ную не­до­ста­точ­ность и смерть. То­му под­тверж­де­ние – ис­то­рия ко­ро­ля рок-н-рол­ла Эл­ви­са Пре­сли.

Жить, что­бы есть Уви­дев, как счаст­ли­во и уми­ротво­рен­но улы­ба­ет­ся во сне толь­ко что по­корм­лен­ный ма­мой груд­ной мла­де­нец, по­ни­ма­ешь, что по­гло­ще­ние пи­щи – это не прос­то удов­летво­ре­ние ес­тест­вен­ной по­треб­нос­ти, но еще и од­но из са­мых боль­ших на­слаж­де­ний в жиз­ни.

Од­на­ко для боль­шинст­ва из нас – все же не единст­вен­ное. К со­жа­ле­нию, по­рой это удо­вольст­вие вы­тес­ня­ет со­бой все осталь­ные, и тог­да еда ста­но­вит­ся на­вяз­чи­вой иде­ей, средст­вом от всех бед, клю­чом к ре­ше­нию всех про­блем.

У под­рост­ков две ре­ак­ции на стресс. У од­них от пе­ре­жи­ва­ний ку­сок в гор­ло не ле­зет, дру­гие ак­тив­но «за­еда­ют» лю­бой пси­хо­ло­ги­чес­кий дис­ком­форт чем-ни­будь вкус­нень­ким. Пред­ста­ви­те­ли вто­рой ка­те­го­рии как раз и от­но­сят­ся к груп­пе рис­ка по бу­ли­мии. Пер­во­на­чаль­но они мно­го едят лишь при стрес­се, но впо­следст­вии уже лю­бая не­при­ят­ность или прос­то ба­наль­ная ску­ка вы­зы­ва­ет тя­гу к еде. Мыс­ли о пи­ще ста­но­вят­ся глав­ным со­дер­жа­ни­ем жиз­ни.

Па­ци­ент уже не спо­со­бен сос­ре­до­то­чить­ся на ра­бо­те, уче­бе, семье, он не мо­жет ду­мать да­же о лич­ной жиз­ни. Это мож­но счи­тать за­бо­ле­ва­ни­ем. Впро­чем, по­ми­мо нер­в­ной из­вест­на еще и вто­рич­ная бу­ли­мия. Она встре­ча­ет­ся при не­ко­то­рых за­бо­ле­ва­ни­ях цент­раль­ной нер­в­ной и эн­док­рин­ной сис­тем, а так­же при не­ко­то­рых пси­хи­чес­ких рас­стройст­вах. Но это уже те­ма для от­дель­но­го раз­го­во­ра.

Нер­в­ная бу­ли­мия рас­прост­ра­не­на го­раз­до ши­ре, чем ано­рек­сия. Но за­то ее го­раз­до труд­нее рас­поз­нать. Вы­чис­лить ано­рек­си­ка лег­ко по чрез­мер­ной ху­до­бе, впа­лым ще­кам, си­не­ве под гла­за­ми. А вот у боль­шинст­ва де­ву­шек, стра­да­ю­щих бу­ли­ми­ей, со­хра­ня­ет­ся нор­маль­ный вес и впол­не здо­ро­вый вид. Раз­ве что они мо­гут иног­да жа­ло­вать­ся на про­бле­мы с же­луд­ком. Ну, а у ко­го из со­вре­мен­ных де­тей та­ких про­блем нет?

Эро­зия зуб­ной эма­ли то­же на се­год­няш­ний день не ред­кость. Скач­ки ве­са? Да и это впол­не нор­маль­но в пу­бер­тат­ном пе­ри­о­де! Де­прес­сии и не­по­ни­ма­ние у сверст­ни­ков? Эка не­ви­даль в 16 лет!

Кста­ти, в слу­чае с доч­ки­ной од­нок­лас­сни­цей все так и бы­ло. Ни­кто из окру­жа­ю­щих по­ня­тия не имел о том, что у де­вуш­ки про­бле­мы. О бо­лез­ни Ли­ли ее собст­вен­ная мать узна­ла, толь­ко ког­да про­чи­та­ла доч­кин днев­ник. Ко­неч­но, лезть в лич­ную жизнь ре­бен­ка не­до­пус­ти­мо, но в дан­ном слу­чае осуж­дать эту жен­щи­ну не по­во­ра­чи­ва­ет­ся язык.

У по­след­ней чер­ты

Сей­час под­ру­га до­че­ри по­пра­ви­лась, и о пе­ре­жи­том ее семья, на­де­юсь, за­бы­ла, как о кош­мар­ном сне. Счастье, что все об­на­ру­жи­лось во­вре­мя. Ведь из­вест­но, что чем рань­ше на­ча­то ле­че­ние, тем вы­ше его эф­фек­тив­ность и, кста­ти, ни­же сто­и­мость (мож­но обой­тись толь­ко ква­ли­фи­ци­ро­ван­ной пси­хо­те­ра­пи­ей). В тя­же­лых слу­ча­ях па­ци­ен­там мо­жет по­тре­бо­вать­ся гос­пи­та­ли­за­ция, осталь­ные боль­ные впол­не мо­гут на­хо­дить­ся на ам­бу­ла­тор­ном ле­че­нии.

Во­об­ще-то этот не­дуг ле­чат два спе­ци­а­лис­та: пси­хо­те­ра­певт (или пси­хи­а­тр) и ди­е­то­лог. Обой­тись толь­ко по­мощью спе­ци­а­лис­та по ле­чеб­но­му пи­та­нию не­воз­мож­но, ведь нер­в­ная бу­ли­мия – от­нюдь не си­но­ним пи­ще­вой рас­пу­щен­нос­ти. В ос­но­ве за­бо­ле­ва­ния ле­жат глу­бо­кие пси­хо­ло­ги­чес­кие трав­мы, по­сто­ян­но тре­во­жа­щие пе­ре­жи­ва­ния.

По­это­му, к со­жа­ле­нию, из­ле­чить­ся от это­го не­ду­га, прос­то взяв се­бя в ру­ки, не­воз­мож­но. Сле­до­ва­тель­но, очень важ­но, что­бы родст­вен­ни­ки про­яв­ля­ли по­ни­ма­ние и тер­пе­ние и не об­ви­ня­ли стра­да­ю­ще­го бу­ли­ми­ей в от­сут­ст­вии у не­го си­лы во­ли, а по­мо­га­ли бо­роть­ся с бо­лезнью.

Окон­ча­тель­ная цель для па­ци­ен­та – это при­нять се­бя та­ким, ка­кой он есть, и вер­нуть­ся к нор­маль­ной жиз­ни. Вос­ста­нов­ле­ние за­ни­ма­ет мно­го вре­ме­ни, и мно­гое за­ви­сит от на­стой­чи­во­го же­ла­ния вы­ле­чить­ся са­мо­го че­ло­ве­ка. Но так­же пси­хо­те­ра­певт обя­за­тель­но ра­бо­та­ет и с семь­ей па­ци­ен­та.

Его за­да­ча – скор­рек­ти­ро­вать сло­жив­ши­е­ся меж­ду чле­на­ми семьи от­но­ше­ния так, что­бы боль­ной чувст­во­вал не от­чуж­де­ние, а лю­бовь и ува­же­ние близ­ких.

dytyna.info