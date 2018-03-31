Что такое подростковая булимия и что с ней делать
У подростков две реакции на стресс. У одних от переживаний кусок в горло не лезет, другие активно «заедают» любой психологический дискомфорт...
Расстройства пищевого поведения приобретают в развитых странах масштабы настоящей эпидемии. По данным статистики, жертвами чрезмерного аппетита стали только в США 4 000 000 молодых людей, которые едят гораздо больше нормы и обладают повышенным весом. Однако булимия – все же не синоним ожирения, хотя зачастую она действительно приводит к набору не одного десятка лишних килограммов.Это психическое расстройство, при котором у больного периодически возникает неестественный, прямо-таки «волчий» аппетит, следствием которого становятся повторяющиеся пищевые «кутежи».
Приступы бешеного аппетита могут случаться с подростком эпизодически в течение дня или настигать свою жертву только ночью. Но в некоторых случаях люди, страдающие булимией, едят постоянно, буквально не закрывая рта.
Во время этих «припадков обжорства» гастрономическими наркоманами за короткое время поглощается огромное количество калорийной пищи.
В такие минуты они полностью теряют контроль над собой и просто не отдают себе отчета в том, сколько съели, поскольку остановиться уже не могут.
После окончания приступа несчастные начинают испытывать сильное отвращение к себе и огромное чувство вины за свое поведение, к которому присоединяется и панический страх поправиться.
Поэтому они вызывают у себя рвоту, принимают диуретики или слабительные, чтобы вывести из своего организма одновременно обожаемую и ненавистную еду. Избавление от съеденной пищи лишь приближает чувство голода и в дальнейшем повышает вероятность очередного «разгула».
Со временем прибегать к очищению желудка приходится все чаще и чаще. Именно поэтому многие больные булимией зачастую не выглядят толстыми, а даже наоборот.
Судя по статистике, в основную группу риска по булимии входят девушки, начиная с 13 лет. Наивысший пик развития и клинических проявлений болезни приходится на 17–18 лет или 20–22 года. Это психическое заболевание истощает не только нервную систему, но и весь организм в целом.
Особенно сильно страдает желудочно-кишечный тракт. При поглощении чрезмерного количества пищи стенки желудка чрезмерно растягиваются (вплоть до разрыва), а частая рвота вызывает обезвоживание и раздражение пищевода. Кроме того, кислотой из желудка повреждается эмаль зубов.
Крайняя степень булимии может вызывать острую сердечную недостаточность и смерть. Тому подтверждение – история короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
Жить, чтобы есть Увидев, как счастливо и умиротворенно улыбается во сне только что покормленный мамой грудной младенец, понимаешь, что поглощение пищи – это не просто удовлетворение естественной потребности, но еще и одно из самых больших наслаждений в жизни.
Однако для большинства из нас – все же не единственное. К сожалению, порой это удовольствие вытесняет собой все остальные, и тогда еда становится навязчивой идеей, средством от всех бед, ключом к решению всех проблем.
У подростков две реакции на стресс. У одних от переживаний кусок в горло не лезет, другие активно «заедают» любой психологический дискомфорт чем-нибудь вкусненьким. Представители второй категории как раз и относятся к группе риска по булимии. Первоначально они много едят лишь при стрессе, но впоследствии уже любая неприятность или просто банальная скука вызывает тягу к еде. Мысли о пище становятся главным содержанием жизни.
Пациент уже не способен сосредоточиться на работе, учебе, семье, он не может думать даже о личной жизни. Это можно считать заболеванием. Впрочем, помимо нервной известна еще и вторичная булимия. Она встречается при некоторых заболеваниях центральной нервной и эндокринной систем, а также при некоторых психических расстройствах. Но это уже тема для отдельного разговора.
Нервная булимия распространена гораздо шире, чем анорексия. Но зато ее гораздо труднее распознать. Вычислить анорексика легко по чрезмерной худобе, впалым щекам, синеве под глазами. А вот у большинства девушек, страдающих булимией, сохраняется нормальный вес и вполне здоровый вид. Разве что они могут иногда жаловаться на проблемы с желудком. Ну, а у кого из современных детей таких проблем нет?
Эрозия зубной эмали тоже на сегодняшний день не редкость. Скачки веса? Да и это вполне нормально в пубертатном периоде! Депрессии и непонимание у сверстников? Эка невидаль в 16 лет!
Кстати, в случае с дочкиной одноклассницей все так и было. Никто из окружающих понятия не имел о том, что у девушки проблемы. О болезни Лили ее собственная мать узнала, только когда прочитала дочкин дневник. Конечно, лезть в личную жизнь ребенка недопустимо, но в данном случае осуждать эту женщину не поворачивается язык.
У последней черты
Сейчас подруга дочери поправилась, и о пережитом ее семья, надеюсь, забыла, как о кошмарном сне. Счастье, что все обнаружилось вовремя. Ведь известно, что чем раньше начато лечение, тем выше его эффективность и, кстати, ниже стоимость (можно обойтись только квалифицированной психотерапией). В тяжелых случаях пациентам может потребоваться госпитализация, остальные больные вполне могут находиться на амбулаторном лечении.
Вообще-то этот недуг лечат два специалиста: психотерапевт (или психиатр) и диетолог. Обойтись только помощью специалиста по лечебному питанию невозможно, ведь нервная булимия – отнюдь не синоним пищевой распущенности. В основе заболевания лежат глубокие психологические травмы, постоянно тревожащие переживания.
Поэтому, к сожалению, излечиться от этого недуга, просто взяв себя в руки, невозможно. Следовательно, очень важно, чтобы родственники проявляли понимание и терпение и не обвиняли страдающего булимией в отсутствии у него силы воли, а помогали бороться с болезнью.
Окончательная цель для пациента – это принять себя таким, какой он есть, и вернуться к нормальной жизни. Восстановление занимает много времени, и многое зависит от настойчивого желания вылечиться самого человека. Но также психотерапевт обязательно работает и с семьей пациента.
Его задача – скорректировать сложившиеся между членами семьи отношения так, чтобы больной чувствовал не отчуждение, а любовь и уважение близких.