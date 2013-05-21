Завтра в Украине также ожидаются дожди и грозы

В среду, 22 мая, в Украине сохранится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди (днем в западных, северных и Винницкой областях повсюду), грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура в западных областях ночью - 7-12°, днем - 16-21°, на остальной территории ночью - 11-16°, на побережье морей - до 19°, днем - 26-31°, в северных областях - 21-26°.

В Киевской области переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем грозовые дожди, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 11-16°, днем - 21-26°.

В г. Киеве переменная облачность. Ночью местами, днем повсюду кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем во время гроз шквалы 15-20 м/с. Температура ночью - 13-15°, днем - 23-25°.

21 мая температура воды в Черном море - 17-20°, Азовском море - 21-24°; в Днепре возле Киева - 23°.