В Саудовской Аравии быстро распространяется атипичная пневмония

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок в Королевство Саудовская Аравия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, вызванным стремительным распространением вируса атипичной пневмонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

По его словам, в случае пребывания на территории Саудовской Аравии украинцам рекомендуется максимально осторожно отнестись к посещению мест, где были зафиксированы случаи заболевания атипичной пневмонией. Перебийнис напомнил, что болезнь обнаружили в ряде провинций страны, однако больше всего в крупных городах — Эр-Рияд, Джидда и Даммам. Перебийнис отметил, что Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщает о выявлении шести новых случаев заболевания людей этой болезнью. Всего, начиная с сентября 2012 года, в Саудовской Аравии новым вирусом атипичной пневмонии заболело 26 человек, 15 из которых спасти не удалось.