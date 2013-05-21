Ежедневно в результате ДТП погибают 14 украинцев - ВОЗ

Ежедневно в результате ДТП в Украине погибает около 14 человек и травмируется 100, треть этих людей — пешеходы и велосипедисты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции в Киеве сообщила председатель Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Дорит Ницан Калуски.

“Ежегодно в Украине происходит около 200 тыс. ДТП, в которых 40 тыс. людей травмируется, 4 тыс. - погибают”, - сказала она.

Председатель Бюро ВОЗ также отметила, что в целом в мире в результате ДТП погибает 1 млн 200 тыс. человек.

“Это является первой причиной смертности среди людей в возрасте от 11 до 29 лет”, - сказала она.

Председатель Бюро ВОЗ добавила, что в случае распространения тенденции к росту количества ДТП до 2020 года показатель смертности на дорогах в мире будет составлять около 2 млн человек в год.