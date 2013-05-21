Быстрые и полезные завтраки для мам

Доказано: хорошо сбалансированный завтрак помогает контролировать голод и вес, он питает весь организм мамы и дает ей силы на весь день. Поэтому ни в коем случае не экономьте на этом самом важном приеме пищи за день, мотивируя это нехваткой времени - экономя на завтраке, вы экономите на собственном здоровье!

По словам специалистов-диетологов, правильный, сбалансированный завтрак должен включать фрукты, овощи, цельные злаки, обезжиренные молочные продукты и нежирные белки.

Сегодня мы предлагаем мамам попробовать 3 самых простых, быстрых и при этом полезных варианта правильного завтрака.

Приятного аппетита!

1. Цельнозерновые злаки с фруктами и нежирным молоком.

2. Овсянка с ягодами и орехами.

Можно использовать овсянку типа экстра или же замочить обычную с вечера, чтобы утром она быстрее сварилась. Ягоды разрежьте пополам накануне вечером и храните в герметичном контейнере, либо же используйте ягоды, консервированные в воде.

3. Цельнозерновой хлеб, сваренное вкрутую яйцо и фрукты.

Между прочим, сваренные вкрутую яйца в скорлупе можно хранить в холодильнике до 5 дней!

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