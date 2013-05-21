Услуги в детских лагерях отдыха нужно осовременить - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает необходимым усовершенствовать и осовременить качество услуг в детских лагерях отдыха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня после посещения одного из детских лагерей в Киевской области.

Азаров отметил, что на сегодняшний день в стране к приему детей готовы около 20 тыс. лагерей, однако, выразил сожаление, что большая часть из них предназначены лишь для дневного отдыха.

Азаров также считает, что необходимо увеличить число лагерей с круглосуточным пребыванием детей.

«Необходима очень серьезная поддержка таких заведений, чтобы они могли подняться на новый уровень с присущими сегодняшними требованиями и подходами», - сказал Азаров.

Также он отметил необходимость пересмотреть нормы питания детей.

Он подчеркнул, что поставит задачу перед Министерством социальной политики уже в следующем году поднять уровень отдыха в детских лагерях.

Азаров обратил внимание на необходимость улучшения качества отдыха детей прежде всего в промышленных регионах.

Кроме того, он отметил, что отдых детей должен быть организован так, чтобы им было весело.

«Отдых должен быть обязательно веселым, иначе это не будет отдыхом», - сказал Азаров.

Он также отметил, что необходимо поощрять детей для занятий самодеятельностью и различными видами творчества.