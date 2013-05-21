Погода обесточила в Украине 468 населенных пунктов

Вечером 20 мая и в ночь на 21 мая из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, грозы, шквалы) в результате срабатывания систем защиты линий электропередач в девяти областях произошло обесточивание 468 населенных пунктов.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Тернопольской области без электроснабжения остались 185 н.п.; в Винницкой – 84 н.п.; в Ривненской – 82 н.п.; в Хмельницкой – 69 н.п.; в Житомирской – 19 н.п.; во Львовской – 10 н.п.; в Киевской – 8 н.п.; в Волынской – 6 н.п.; в Ивано-Франковской – 5 н.п.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.

Кроме того, в Тернопольской области вечером 20 мая в результате сильного дождя, грозы, шквалистых порывов ветра в Гайворонском, Гусятинском, Залищицком, Збаражском и Лановецком районах повреждены крыши отдельных жилых домов, обнаружено падение деревьев на дороги.

Так, в г. Копичинцы Гусятинского района м крыши центральной районной больницы снесло около 200 кв. м шиферного покрытия, повреждено около 850 кв. м покрытия. Общая площадь крыши здания – 1 тыс. 800 кв. м.

Также 20 мая в результате ненастья в г. Ривне, Дубенском, Корецком и Острожском районах повреждены крыши отдельных жилых домов, обнаружено падение деревьев на дороги и автомобили, а именно: в г. Острог при падении листа шифера с собственного дома травмирована женщина (1940 г.р.), которая от полученных травм умерла в больнице; также в г. Острог повреждено шиферное покрытие 6 частных жилых домов, в г. Корец – общежития профессионального училища.