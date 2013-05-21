Богатырёва избрана вице-президентом ВАЗ

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва избрана вице-президентом Всемирной ассамблеи здравоохранения от Европейского региона.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, Богатырёва принимает участие в заседаниях ассамблеи на 66-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая 20-22 мая проходит в Женеве (Швейцария).

В Женеве министр посетила штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения, где провела встречу с генеральным директором ВОЗ Маргарет Чен.

Также Богатырёва провела переговоры с региональным директором Европейского бюро ВОЗ Жужанной Якаб, заместителем исполнительного директора Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЕЙДС) Луизом Луресом и с руководителями ведомств здравоохранения ряда европейских стран.

В рамках визита планируется встреча Богатырёвой с исполнительным директором Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Майклом Дайблом.

*** Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) - высший руководящий орган ВОЗ, который ежегодно (в мае) проводит свои сессии. Ее руководителями являются 5 вице-президентов от пяти регионов мира.

Главная цель ВОЗ - содействие обеспечению здравоохранения населения всех стран мира. ВОЗ координирует международное сотрудничество с целью развития и усовершенствования систем здравоохранения, искоренения инфекционных заболеваний, внедрения общей иммунизации, борьбы с распространением СПИДа, координации фармацевтической деятельности стран-членов и т.п. На протяжении последних лет благодаря усилиям ВОЗ вопросы здравоохранения стали приоритетом в мировой политической повестке дня.