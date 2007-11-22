Смертность от онкозаболеваний снизилась благодаря вниманию к проблеме рака

Снижение смертности от онкологических заболеваний в Украине, без выделения дополнительных бюджетных средств, состоялось за счет привлечения общего внимания к проблеме рака.

Об этом сказал Главный онколог Минздрава Игорь Щепотин во время Всеукраинского совещания главных областных специалистов-онкологов.

«Мы не получили ни одной лишней копейки. Улучшение происходит из-за того, что за последние три года к проблеме онкологии в Украине привлечено общее внимание», - отметил Игорь Щепотин.

По его словам, улучшение также состоялось потому, что Президент Украины взял эту проблему под свой личный контроль, и благодаря тому, что за последние три года прошли определенные реформы в онкологической отрасли, которые позволили умнее распределять бюджетные средства, которые выделяются для борьбы с этим заболеванием.