Украину посетит гендиректор ВОЗ

Украину посетит генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, об этом говорилось во время встречи министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой и гендиректора ВОЗ в Женеве, куда глава Минздрава прибыла для участия в 66-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Мы активно готовимся к вашему визиту в Украину, который должен состояться до конца этого года, и рассматриваем это событие как чрезвычайно важное для углубления и развития сотрудничества между Украиной и Всемирной организацией здравоохранения", - уверила Богатырева.

Чен также подчеркнула важность этого визита и сообщила, что присоединиться к делегации ВОЗ, которая планирует посетить Украину, пожелал Исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Майкл Дайбл.

Богатырева выразила уверенность в том, что указанный визит состоится на высшем уровне и отметила, что руководство Украинского государства придерживается такого же мнения.

В ходе встречи глава Минздрава также проинформировала Чен о нынешнем состоянии развития отечественной системы здравоохранения.

"Среди наших приоритетов - борьба с туберкулезом, эпидемией ВИЧ/СПИДа, неинфекционными болезнями и другими угрозами здоровью граждан Украины", - отметила Богатырева. По всем этим направлениям, сказала она, для Украины традиционно важной является всесторонняя помощь ВОЗ. В частности, Украина нуждается в методически-информационной поддержке Всемирной организации здравоохранения при внедрении Общегосударственной программы иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней на 2007-2015 годы.

Со своей стороны Чен отметила большие усилия, которые прилагаются в Украине к усилению борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом и туберкулезом на государственном уровне, а также поздравила украинского министра с успехом, достигнутым в строительстве Украинского центра контроля за социально опасными болезнями.