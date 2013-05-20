США дали Украине $2 млн на изучение вирусов и бактерий

Правительство Соединенных Штатов Америки в рамках реализации программы Нанна-Лугара вложило около 2 млн долларов США в реализацию проекта по созданию в Украине лабораторно-учебного центра по изучению вирусов и бактерий при Институте ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время торжественного открытия центра сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джон Теффт.

«На разработку и внедрение проекта мы потратили 2 млн долларов. И я вижу, как важен этот проект для Украины в целом и для украинского агросектора, который является одним из ведущих секторов экономики страны», - сказал Теффт.

По его словам, благодаря такому центру Украина получила возможность быстро и эффективно реагировать на вспышки инфекций и бактериальных заболеваний – не только среди животных, но и заболеваний, которые передаются от животных человеку.

«Очень важно, что в Украине появилась возможность быстрой диагностики заболеваний и предупреждения их опасности», - сказал Теффт.

В свою очередь, вице-президент Национальной академии аграрных наук Игорь Ибатуллин отметил, что в мире существует около 700 различных вирусов и 500 бактерий, которые могут вызывать заболевания у людей и животных.

«Но мало того - эти вирусы и бактерии во многом могут служить основой бактериологического оружия, опасность которого также крайне велика», - подчеркнул Ибатуллин. По его словам, имея такой центр, Украина получила инструмент противодействия всевозможным попыткам использовать потенциал вирусов и бактерий в противозаконных целях.

Справка УНИАН. Программа совместного уменьшения угрозы, названная в честь сенаторов Сэмьюэла Нанна и Ричарда Лугара, реализуется при участии правительства США, а именно – Агентства по уменьшению угроз Министерства обороны США с 12 декабря 1991 года в отношении России и стран СНГ.

В числе целей программы - уничтожение ядерного, химического и других видов оружия массового поражения; транспортировка, хранение, вывод из эксплуатации и обеспечение эксплуатации оружия в связи с его уничтожением; установление контролируемых мер предосторожности, препятствующих распространению оружия; предотвращение нежелательного использования опыта и знаний в области создания вооружений; обеспечение процесса демилитаризации оборонных отраслей промышленности и конверсии военных возможностей и технологий; расширение контактов между США и странами СНГ по военным вопросам.

В рамках программы в период с 1991 по 2012 год, по официальным данным, в России, Украине, Казахстане и Беларуси было реализовано проектов на 8,79 млрд долларов.