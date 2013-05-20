Завтра в Украине кратковременные дожди и грозы
14:39, 20 мая 2013Страна
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В отдельных районах град
Завтра в Украине местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, во время гроз шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 12-17°, днем 24-29°; на крайнем западе ночью 8-13°, днем 19-24°.
В Киеве и области во вторник местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с.
Температура по области ночью 12-17°, днем 24-29°, в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°.
Сегодня температура воды в Черном море 19-20°, Азовском море 21-23°; в Днепре возле Киева 22°.
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