Завтра в Украине кратковременные дожди и грозы

Завтра в Украине местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, во время гроз шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 12-17°, днем 24-29°; на крайнем западе ночью 8-13°, днем 19-24°.

В Киеве и области во вторник местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 12-17°, днем 24-29°, в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды в Черном море 19-20°, Азовском море 21-23°; в Днепре возле Киева 22°.