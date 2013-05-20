Вода поможет похудеть

Любая девушка, сидящая на диете, знает: чтобы похудеть, нужно пить много воды. Это ускоряет метаболизм, помогает предотвратить проблемы с пищеварением, улучшает состояние кожи. Но выпить 6-8 стаканов воды в день бывает достаточно сложно - то забудешь, то просто нет сил влить в себя очередной стакан. Tochka.net собрала для тебя советы о том, как все-таки собраться с духом и выпивать нужное количество воды.

Веди учет. Заведи привычку отмечать, сколько воды уже выпила. Можно просто ставить галочки каждый раз, когда выпьешь очередной стакан. Можно наперед задать себе цель - например, нарисовать шесть пустых стаканов и закрашивать по одному. В идеале держать этот список нужно на видном месте, чтобы твои достижения видели коллеги и близкие, а в случае чего - чтобы напомнили о невыпитом стакане.

Добавь вкуса. «Вода без цвета, без вкуса, без запаха» - не всегда самое приятное решение. Добавь к ней лимон, мяту, имбирь, перетертые ягоды - и получишь отличный освежающий напиток. А вот от сахара лучше воздержаться. Дело не только в лишних калориях, но и в безопасности зубов. Свою ароматизированную воду ты будешь пить целый день, и если в ней будет много углеводов, то они будут оставаться на зубах и «кормить» бактерии.

Найди хорошую воду. Если воду из офисного куллера или фирменной бутылки тяжело пить - скорее всего, она просто не подходит тебе по минеральному составу. Попробуй разную воду, чтобы подобрать ту, которую будешь с удовольствием пить в больших количествах. \

Наливай воду в бутылку. Сложно представить себе, сколько конкретно воды в 8 кружках. А если цель сложно представить, то добиться ее почти нереально. Другое дело - если ты нальешь воду в прозрачные бутылки - например, поллитра, чтобы выпить дома и полтора - чтобы выпить в офисе. Тогда объем станет более осязаемым и не покажется неподъемным.

Заведи красивую кружку, из которой будет приятно пить. Думаешь, это слишком «детский» метод? Сначала попробуй, а потом смейся! Тем более, что красивая кружка лишней никогда не будет.

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