Чем полезно масло льна

Полезные свойства льняного масла обусловлены его составом. Оно содержит витамины A, B, E, F, K, полиненасыщенные кислоты - Омега-3, Омега-6 и Омега-9 и насыщенные жирные кислоты. Ряд Омега не вырабатываются организмом и необходимы для работы клеток.

Льняное масло называют эликсиром молодости, потому что оно прекрасно очищает, подтягивает кожу, улучшает состояние волос, ногтей, положительно и заметно влияет на весь организм.

"Принимают масло по одной столовой ложке утром и вечером, - рассказывает фармацевт Ирина Тарасенко. - Вы увидите позитивные изменения на коже, волосах, ногтях. Кроме того, просто смазывайте им тело и лицо. Эта масло сравнительно хорошо впитывается. Нанесите его, подождите 5 минут и остатки промокните салфеткой. Так же можно делать маску на кожу головы для красивых волос и против их выпадение. Если вам трудно глотать сырое масло, просто добавляйте его в салаты, но не к жареным блюдам. Потому что после термической обработки оно потеряет свои свойства ".

Масло можно использовать в комбинации в различных масках - с медом, яичным желтком, лимоном, медом.

gazeta.ua